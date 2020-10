Marco Bacini, compagno Federica Panicucci/ Lei: “è davvero il mio tutto”

Marco Bacini è il compagno di Federica Panicucci, la conduttrice televisiva ospite della nuova puntata di Verissimo. Matrimonio in vista per la coppia? Sembrerebbe proprio di si, visto che la Panicucci è follemente innamorata del suo Marco. La coppia è felicemente legata da diversi anni ed oggi non si nasconde più, anzi in diverse occasioni la conduttrice di “Mattino Cinque” non si è tirata indietro nel parlare apertamente della storia d’amore con l’imprenditore italiano. Proprio negli studi di Verissimo, la Panicucci durante una delle sue ultime interviste parlando del compagno Marco ha rivelato: “è un uomo incredibile. Mi è stato vicino in momento molto difficili della mia vita, l’ha saputo fare con un garbo, un’attenzione, una cura fuori dal comune”. Le difficoltà non sono certo mancate per i due come ha sottolineato la conduttrice: “inizialmente non è stato tutto facile, è stato un costruire insieme ma è stato questo il segreto: abbiamo costruito passo passo, tassello dopo tassello, la nostra vita”. Le cose però ad un certo punto della loro vita hanno preso il binario giusto ed oggi sono più innamorati che mai. “Oggi siamo complici l’uno dell’altro, ci conosciamo profondamente e ci confrontiamo quotidianamente. Oggi lui è davvero il mio tutto” ha detto a gran voce la Panicucci.

Marco Bacini contro gli haters su Instagram

Marco Bacini e Federica Panicucci presto potrebbero diventare marito e moglie. A rivelarlo è stata la conduttrice di Mattino Cinque: “ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”, ha promesso allora, “lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente”. L’imprenditore è molto innamorato della conduttrice e sui social ha più volte preso una posizione contro gli haters che su Instagram hanno scritto commenti negativi alla sua compagna. Diciamo che l’imprenditore non ne fa passare una agli haters: a cominciare da quando un utente scrive alla compagna “si è ossigenata la chioma” a cui replica: “le sue conclusioni sono invece tipiche di chi ha carenza di ossigeno nel cervello, provi ad ossigenarlo un po’ e se saremo fortunati magari il primo commento sarà anche un po’ più intelligente. Buon inizio settimana”. Ma non finisce qui, in un’altra occasione un utente ha commentato una foto di Federica Panicucci scrivendogli “sta messa bene nonostante i 60 anni, non capisco come fa a stare con uno come te” e Bacini anche questa volta ha replicato all’haters dicendo “l’unica certezza in questa vita è che non starà mai con uno come lei. Contento che le ho dato soddisfazione anche questa volta?”. Le parole di Bacini sono solo l’ennesima conferma del suo grandissimo amore per la bellissima conduttrice Mediaset.



