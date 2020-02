Marco Bacini compagno Federica Panicucci/ Lei: “mi rinnova il suo amore ogni giorno”

Amore a gonfie vele tra Marco Bacini e Federica Panicucci. I due fidanzatini, a distanza di tre anni da loro primo incontro, sono ancora innamoratissimi e non perdono occasione di condividere il loro amore attraverso i loro profili social. “Il segreto è tenersi sempre per mano”, scrive infatti Bacini in uno scatto che lo immortala accanto alla sua compagna; lei risponde: “ti amo tanto”, poi aggiunge: “Con te andrei ovunque”. Parole di affetto che popolano anche il profilo della conduttrice di Canale 5, che nei giorni scorsi, postando l’immagine di un loro tenero bacio, ha scritto: “Ogni donna merita un uomo che la baci così”. Che il loro amore fosse tutto rose e fiori era evidente già lo scorso dicembre, quando la coppia ha partecipato a Verissimo per parlare, per la prima volta, della loro storia. “È un uomo che quando andiamo al ristorante toglie tutto quello che ha davanti perché mi vuole tenere le mani”, diceva in quell’occasione la conduttrice, “e ogni tanto mi vuole dare un bacio”.

MARCO BACINI: “FEDERICA PANICUCCI? COME LEI, NESSUNA”

Quando Federica Panicucci parla del suo compagno, Marco Bacini, traccia il ritratto di un uomo che, nonostante il tempo trascorso assieme a lei, non scivola mai nella routine: “mi rinnova il suo amore tutti i giorni, anche ogni giorno”, ha detto la conduttrice in un’intervista concessa a Verissimo. “Mi sceglie – ha aggiunto poi la Panicucci – non mi dà per scontata”. Ma parole d’amore sono anche quelle che lui le ha riservato nel corso dell’intervista, dove ha parlato di una persona dalle virtù non comuni: “Federica è una donna unica – ha detto Bacini a Verissimo – il fatto che sia bellissima, credo che questo sia evidente, ma Federica è una donna fuori dal comune, Federica ha una testa incredibile, Federica è di un’intelligenza, di una velocità… Non è quella che si vede in televisione – ha aggiunto Bacini – è qualche cosa che va conosciuta e io non avevo mai conosciuto nessuno così prima di lei, come non si fa a innamorarsi?”.

FEDERICA PANICUCCI: “MARCO BACINI? VICINO ANCHE NEI MOMENTI…”

Marco Bacini ha rivelato che l’amore che oggi lo lega a Federica Panicucci non è frutto di un improvviso colpo di fulmine: “da parte mia è stato un qualcosa che si è costruito – ha spiegato l’imprenditore – prima ho conosciuto la persona e dopo un bel po’ di tempo – ha aggiunto – è scattato quel qualcosa in più”. Secondo il racconto che Federica Panicucci ha fatto del loro rapporto a Verissimo, Marco Bacini le sarebbe rimasto accanto anche nei periodi più bui senza mai risparmiarsi: “mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita – ha spiegato la conduttrice – e l’ha saputo fare con garbo, con un’attenzione e una cura che sono fuori dal comune”. Oggi, a unirli, oltre all’amore c’è un feeling non indifferente: “ci conosciamo profondamente, passiamo insieme tanto tempo, ci confrontiamo quotidianamente, una vita e una quotidianità che non avevo mai avuto”.



