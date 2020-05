Marco Bacini, compagno Federica Panicucci/ “Unica, fuori dal comune” (Verissimo)

Pubblicità

MARCO BACINI PARLA DELLA COMPAGNA: “NON AVEVO MAI CONOSCIUTA NESSUNA COSÌ

Marco Bacini è più che innamorato della compagna Federica Panicucci, che presto diventerà sua moglie. I due hanno affrontato la loro prima intervista di coppia da Silvia Toffanin l’anno scorso e hanno parlato della loro storia d’amore. La puntata di Verissimo verrà trasmessa in replica nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio 2020, e sarà possibile ascoltare di nuovo le dichiarazioni dei due fidanzati. “Federica è, oltre che bellissima, una donna unica, fuori dal comune”, ha detto Bacini in quell’occasione, “non è solo bellissima, ha una testa fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei”. I due si sono conosciuti grazie a Melissa Satta: Federica aveva visto delle t-shirt che le piacevano e ha ricevuto il contatto di Marco, a cui ha scritto un’email. L’amore fra loro procede a gonfie vele dunque, anche se non è stato tutto semplice. “Lui è gelosissimo ed io non ero abituata”, ha detto la conduttrice, “all’inizio questa cosa mi metteva un po’ d’ansia”. Non mancano inoltre le differenze: Marco adora il last minute, anche quando si tratta di fare i regali di Natale. La Panicucci invece è un’organizzatrice perfetta, tanto che inizia a pensare alle vacanze anche un anno prima. Clicca qui per guardare il video di Marco Bacini e Federica Panicucci.

Pubblicità

HATERS ALL’ATTACCO, LA SUA RISPOSTA

Marco Bacini è il cavaliere senza macchia di Federica Panicucci: i due hanno una relazione da alcuni anni e hanno già rivelato di voler procedere a passo spedito verso il matrimonio. Ecco perchè nei giorni scorsi, il compagno della presentatrice non ci ha visto più e ha risposto ad un hater. Quest’ultimo ha approfittato di un post su Instagram di Federica per attaccarla in modo nemmeno troppo velato: “Si stava tanto bene con Francesco Vecchi, un vero professionista”. La risposta è arrivata subito: “Viva la libertà, ma allora non sarebbe più intelligente andarsi a complimentare con lui anzichè criticare gli altri? Questo essere perennemente rancorosi vi rovinerà il fegato. Sia serena, ne va della sua salute”. Gli attacchi però non risparmiano nemmeno lo stesso Bacini, che nei giorni scorsi ha agurato alla fidanzata un buon ritorno in televisione. “Bunga Bunga produce Mediaset… Silvietto fi**iolo perfetto”, ha scritto un utente commentando il post. Anche in questo caso Bacini ha risposto in modo brillante: “Ho letto sul Suo profilo che vende solo cose di ‘livello alto’. Se il livello dei suoi prodotti è proporzionale al ‘livello alto’ dei Suoi commenti, posso garantirLe che da Lei non comprerei nemmeno la carta igienica”. Clicca qui per guardare la foto di Marco Bacini e Federica Panicucci e leggere i commenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA