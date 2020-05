Marco Bacini/ Dedica a Federica Panicucci e frecciatina al Governo per la Fase 2

Pubblicità

Federica Panicucci torna finalmente in onda su Canale5 al timone di Mattino5. In molti in queste settimane si sono chiesti il perché del suo ritiro dal programma visto che molte colleghe hanno continuato la loro routine senza farsi mettere in gabbia dall’emergenza Coronavirus. E’ vero che il suo spazio è da sempre quello legato al gossip e, quindi, ad una parte più leggera, ma occupandosi spesso di cronaca e attualità, la Panicucci aveva dimostrato di potersi occupare anche di altro, e allora perché questa pausa? Forse la risposta l’avremo solo più avanti, fatto sta che per lei la quarantena è finita e con questo inizio della Fase 2, è tornata a lavoro come milioni di italiani. Mentre lei è in onda con il suo bell’outfit in rosa, Marco Bacini le ha dedicato un messaggio speciale proprio nella tarda serata di ieri sera per augurarle il meglio in questo suo nuovo corso.

MARCO BACINI, DEDICA A FEDERICA PANICUCCI E FRECCIATINA AL GOVERNO

In particolare, Marco Bacini scrive: “Amore mio @federicapanicucci sei pronta per tornare alla guida di @mattino5tv domattina?” ma poi il discorso si sposta sugli italiani che torneranno a lavoro in questa finta Fase 2 ma lanciando una frecciatina al Governo e alle regole messe insieme e che permettono una visita a parenti che nessuno sa nemmeno di avere ma non agli amici: “E mi raccomando… ricordatevi che si può far visita fino ai parenti di sesto grado (per intenderci quelli che se andate a bussare alla porta nemmeno vi riconoscono…) ma vietato incontrare gli amici 😂”.

Ecco di seguito il post di Marco Bacini:





