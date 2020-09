Marco Baldini “Aurora è incinta”/ “Il regalo più bello per il mio compleanno”

3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo e’ il regalo più bello che mi ha fatto Aurora. Con queste parole Marco Baldini annuncia al mondo che presto diventerà padre e che la sua compagna è pronta a dargli un figlio, un regalo bellissimo. Proprio oggi lo speaker compie gli anni e mai compleanno poteva essere più dolce di questo, festeggiato con una foto in cui bacia il pancione della sua compagna incinta già di qualche mese. La notizia non era nota al grande pubblico ma lo era al suo ristretto gruppo di amici tant’è che proprio Caterina Balivo, che con Baldini ha collaborato in Vieni da me, ha festeggiato al grido di “finalmente si può dire”, confermando quindi che lei ne era al corrente da tempo. Marco Baldini ha più volte ribadito, spesso commosso, che la sua rinascita è iniziata proprio grazie ad Aurora, la giovane con la quale ormai sta da almeno tre anni.

MARCO BALDINI PRESTO PAPA’, LA COMPAGNA AURORA E’ INCINTA

Secondo quanto lui stesso ha raccontato a Vieni da Me, ha incontrato Aurora in un bar di Roma durante un aperitivo: “Lei veniva fuori da un matrimonio difficile, io da un periodo difficile. Ci siamo ritrovati a parlare ed è scattato il feeling. Lei non aveva idea di chi fossi“. Proprio per questo è riuscito a mettersi a nudo raccontandosi e da allora non si sono più lasciati. Da più di tre anni stanno insieme e da uno convivono e in tempi non sospetti e lo stesso Marco Baldini aveva parlato dell’importante progetto di avere un figlio. Secondo quanto si vocifera sembra che Aurora sia molto più giovane di Marco Baldini e che tra loro ci siano quasi 30 anni di differenza. A quanto pare questo non li ha fermati e adesso non potrebbero essere più felici.



