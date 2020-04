Marco Baldini “Capito cosa ci riserva il futuro?”/ Choc Torino: lunghe file ai pegni

Pubblicità

Sono tanti quelli preoccupati per la crisi economica del paese, associata ovviamente all’emergenza sanitaria causata dall’epidemia coronavirus. Fra coloro che sono spaventati anche Marco Baldini, volto noto della televisione e della radio, amico di Fiorello, e famoso per il suo passato da giocatore che l’ha portato sul lastrico e a fare scelte sbagliate. Nelle scorse ore Baldini ha postato sulla propria pagina Instagram lo screenshot di una notizia de La Stampa, aggiungendo la didascalia: “Capito cosa ci riserva il futuro?”. La news in questione è un’esclusiva del quotidiano torinese dal titolo “Coronavirus, a Torino esplode l’incubo povertà: ressa e code davanti al Monte dei Pegni”. E ancora: “E’ il risultato di un mese di chiusure forzate. Le persone arrivano già all’alba, serve la vigilanza privata: ‘Dovremo essere solidali invece stiamo diventando feroci’”.

MARCO BALDINI DENUNCIA VIA SOCIAL: I COMMENTI DEI FOLLOWER

Viste le molte attività chiuse ormai da un paio di mesi a questa parte, sono molti quelli che sono davvero finiti sul lastrico, senza avere i soldi per fare la spesa. In crisi, in particolare, le partite iva, i dipendenti che hanno perso il lavoro a causa dell’epidemia, e nel contempo, anche i lavoratori in nero, coloro che ovviamente ne hanno risentito di più di questa emergenza sanitaria ed economica. Il post di Baldini ha scatenato un grande dibattito sui social, e la maggior parte dei follower ha commentato in maniera indignata: “Non ho parole!!! – scrive ad esempio uno – E la cosa più grave è che i giorni le settimane i mesi passano e il governo non fa niente!! Il denaro va dato a fondo perduto e invece da oggi partono le domande dei finanziamenti, praticamente ci mandano a fare debiti invece di darceli!”. Un altro invece ha aggiunto: “Ora capisco perché in USA la gente all’inizio mentre noi facevamo la fila per la farina loro la facevano per le armi… è una guerra diversa dal solito ma sempre guerra”.



