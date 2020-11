MARCO BALDINI È DIVENTATO PAPÀ/ Con una foto su Instagram il benvenuto a Leonardo

Si chiama Leonardo il primo figlio di Marco Baldini avuto con Aurora, la donna – ventisette anni più giovane di lui – con cui ha una relazione da quattro anni. Con una foto su Instagram, il primo novembre, Baldini ha dato il benvenuto a ‘Leo’, riportando come didascalia alcuni versi del brano Gigante di Piero Pelù: “Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei padrone di tutto e di niente. Gigante”. Per il momento, Baldini sceglie di non condividere il volto del suo primogenito, limitandosi a uno scatto della manina arrotolata al suo dito. L’annuncio è stato accompagnato da ben 445 commenti di auguri e congratulazioni, tra cui – tuttavia – non è mancata qualche critica. Il percorso di vita di Marco è stato effettivamente burrascoso, ma il piccolo non c’entra evidentemente nulla con i suoi trascorsi infelici caratterizzati soprattutto dall’ossessione per il gioco d’azzardo.

Marco Baldini diventa padre di Leonardo

Lo stesso Marco Baldini non ha mancato di manifestare il suo pentimento rispetto a ciò che ha fatto in passato, oltre ai rimpianti per tante occasioni sprecate e perdute (forse) definitivamente. Quella di diventare padre non è rientrata tra quest’ultime, visto che Marco ha avuto la sua seconda possibilità nonostante l’età piuttosto avanzata (ha 61 anni). Lui e Aurora, la madre di suo figlio, si sono conosciuti una sera in un bar, scoprendosi reciprocamente bisognosi di aiuto. Anche Aurora, infatti, è reduce da anni difficili soprattutto dal punto di vista sentimentale, mentre i problemi economici di Baldini sono cosa nota a chiunque lo abbia seguito anche solo come spalla di Fiorello. Aurora, comunque, non ne sapeva nulla, e questa ignoranza si è rivelata terreno fertile su cui costruire un legame ‘solidale’ per una volta non basato sul pregiudizio. “Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”, ha scritto sempre su Instagram il conduttore radiofonico, ricevendo prontamente riscontro dal collega Roberto Ferrari: “Ti vedo sempre in forma, noi non invecchieremo mai. Ti abbraccio forte, dai un bacino alla bimba anche da parte mia… perché è femmina, vero?”. E invece no: maschio.

Marco Baldini ha scelto di rendere di dominio pubblico la gravidanza di Aurora soltanto al settimo mese, peraltro il giorno del suo 61esimo compleanno (il 3 settembre). Leonardo è venuto al mondo nove giorni prima del previsto, esattamente a inizio mese, ed è stata una sorpresa un po’ per tutti, ma soprattutto per chi si era perso il suo post precedente. Anche il suo rapporto con con Aurora è passato un po’ in sordina, dal momento che lei non è un personaggio noto e i due si sono sempre tenuti in disparte rispetto al mondo dello spettacolo.



