Marco Baldini è un personaggio molto amato del mondo televisivo e radiofonico, ma ecco chi è e cosa fa nella sua vita privata.

Nato nel 1959 e originario di Firenze, il suo vero nome è Marco Corrado Giuseppe Baldini. Sin da subito è nata in lui la passione per la radio, tanto che all’età di 21 anni ha iniziato a muovere i primi passi in questo settore lavorando nelle piccole emittenti locali toscane. Il vero successo è però arrivato quando ha incontrato Claudio Cecchetto, che ha capito subito il suo talento e che lo ha selezionato nella sua Radio Deejay. Da lì ha avuto inizio la sua carriera, e Baldini ha iniziato a farsi conoscere su scala nazionale e a diventare una delle voci più riconoscibili del panorama radiofonico italiano.

La carriera e il successo in tv

Nel 1987 Marco Baldini è invece approdato in tv con On the Air, su Videomusic, anche se il vero successo è arrivato per lui nel 1990 quando forma un duo con lo showman siciliano Fiorello. I due hanno infatti creato, nella sede milanese di Radio Deejay, Viva Radio Deejay, un programma che ha conquistato in poco tempo una generazione intera. Tra lui e il comico è quindi iniziato un sodalizio artistico che è durato molti anni. Dal 2001 al 2008 i due hanno lavorato anche a Rai Radio 2, dove hanno condotto Viva Radio 2 con la regia di Nicola Savino. L’apice della sua carriera è invece arrivato con Il più grande spettacolo dopo il weekend, programma condotto di Fiorello che ha superato i 13 milioni di spettatori.

Da quel momento, Marco Baldini ha vissuto un periodo bellissimo del suo percorso radiofonico e televisivo, tanto che sono arrivati i primi guadagni importanti e si sono susseguiti diversi lavori. Qualcosa è però cambiato improvvisamente, dato che l’amicizia con Fiorello è finita.

La vita di Marco Baldini oggi

Nonostante siano trascorsi anni da quei momenti, Baldini continua a lavorare oggi con passione ed è una delle voci di Radio Roma Sound. Partecipa inoltre al programma Vizi Capitale di Lazio Tv, insieme a Morena Rosini. Negli ultimi anni ha inoltre pubblicato un libro dedicato alla ludopatia.

La vita privata

Baldini ha sposato – nel 2007 – Stefania Lillo, anche lei conduttrice radiofonica, e Fiorello è stato il testimone di nozze. Tra i due c’è però stata una rottura nel giro di pochi anni. Dopodiché ha incontrato Aurora, una ragazza di 26 anni più giovane di lui. Entrambi uscivano da un periodo difficili e si sono letteralmente trovati. Nel 2020 è infatti diventato padre – per la prima volta – del figlio Leonardo.