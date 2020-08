Marco Baldini “Ho rifiutato 3 programmi famosi”/ “Preferisco le pezze al cul*”

Schietto e come sempre senza peli sulla lingua, Marco Baldini si è raccontato nella serata di ieri, 5 agosto, nel corso di una diretta tenuta su Facebook. Nell’occasione l’uomo, come riporta Blogo, ha raccontato anche di aver ricevuto delle proposte televisive, alcune anche molto importanti, ma di averle rifiutate. “Alla mia età si va in tv solo per fare cose che mi divertono. – ha dichiarato in merito – L’ultimo esperimento che ho fatto, che mi ha fatto guadagnare dei soldini, che ancora devo vedere, ma che comunque arriveranno, è il programma che ho fatto con Caterina Balivo. Perché Caterina mi dava quei 4-5 interventi dove in un minuto potevo dire caz*ate e mi divertivo.” Dopo questa premessa, Baldini dunque chiarisce che “Se adesso devo fare un programma dove mi rompo i cogli*ni, preferisco rimanere come sto, con le pezze al culo, senza andare in televisione a fare cose che non mi divertono.”

Marco Baldini: complimenti a Fiorello e Amadeus e annuncio importante

Ben chiare, dunque, le motivazioni dei no di Marco Baldini che entra poi nel dettaglio e spiega: “Mi hanno offerto tre programmi famosi e importanti, adesso. Ma gli ho detto di no, perché non ero adatto, non mi divertivo e non erano nelle mie corde.” Così ha specificato che “Gli unici programmi che farei è una specie di Quelli della notte, una serata-minch*ata con Fiorello o Propaganda Live, che è figo.” Baldini, che parlando di TV si è definito “un miracolato”, si è poi complimentato con la coppia Fiorello – Amadeus vista al Festival di Sanremo: “Fiorello ha trovato il compagno ideale, Amadeus per quel genere di show è il numero 1, il loro Sanremo sarà strepitoso”. Infine ha fatto sapere che il prossimo 3 settembre, giorno in cui compirà 61 anni, annuncerà “una cosa molto grossa, molto importante, forse la più importante fino adesso”. Di cosa si tratterà?



