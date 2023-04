Marco Balestri, chi è?/ I successi televisivi, il caso del viagra e la paura dell’ictus

Marco Balestri, dall’esordio in radio al Telegatto nel 1994

Dopo diversi anni di lontananza dal mondo che lo ha consacrato, ovvero quello della TV, Marco Balestri è pronto a tornare nelle vesti di ospite d’eccezione per la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023. Dagli anni ’80 ad oggi il suo ruolo sul piccolo schermo è stato forse tra più produttivi, sia in qualità di autore che conduttore. La sua carriera è stata impreziosita da forme differenti e adattate ai diversi contesti sociali e in voga nel periodo di riferimento. Non a caso, Marco Balestri ha saputo dire la sua anche come conduttore radiofonico e disc jockey.

La carriera di Marco Balestri inizia tra le file della Rai nel 1980 per l’emittente radio ufficiale, passando poi dopo qualche anno alla Fininvest. Per l’azienda mette la firma al suo primo grande successo, ovvero la trasmissione M’ama non m’ama. Seguiranno negli anni altri format di spicco per le reti mediaset che porteranno l’autore televisivo a ricevere anche importanti riconoscimenti. Il premio più importante è stato senza dubbio il Telegatto nel 1994 per il miglior scherzo a Scherzi a Parte. Da annoverare anche il più recente La rosa dell’Umbria per lo spettacolo e la televisione, nel 2013.

Di Marco Balestri, oltre alle varie tappe e successi relativi alla carriera televisiva e radiofonica, sono note anche alcune curiosità particolari riferite alla vita privata. Il noto autore e conduttore televisivo alcuni anni fa aveva infatti rivelato un particolare aneddoto riferito alla “celebre” pillola blu, il viagra. Intervenuto come ospite a Mattino 5, Marco Balestri aveva infatti raccontato di averlo utilizzato in diverse occasioni ma di aver smesso in seguito per il timore di terribili ripercussioni sulla sua vita.

“Devo dire la verità, lo ammetto, ho preso il viagra una volta… Poco alla volta sentivo caldo, mi sono specchiato ed ero tutto rosso, mi è venuto un cerchio alla testa ma ero con lei. Sudavo e mi sono detto: mi verrà un ictus e ci rimango secco”. Questo l’aneddoto che rivelò Marco Balestri a Mattino 5, convinto che dopo l’assunzione del viagra stesse per sopraggiungere un ictus. “Mai più nella vita” chiosò il conduttore, che fortunatamente in quell’occasione non ebbe ripercussioni serie sulla propria salute.











