Marco Balestri “Ho rischiato l’ictus”/ “Tacconi mi ha dato il viagra e…”

Risate a non finire oggi a Mattino5 tanto che Enrica Bonaccorti ringrazia la padrona di casa che, però, tra l’euforia generale ha dovuto affrontare anche qualche peripezia. Quello che regala sempre delle rogne alla conduttrice è Marco Balestri. Dopo aver ammesso di aver usato il viagra per una volta e di non averlo fatto più dopo le sensazioni che ha provato e il rischio di morte sempre più vicino, l’opinionista ha rivelato anche di averlo fatto tanti anni fa quando la famosa pillola più faceva i suoi primi vagiti. Fin qui niente di male se non fosse che Balestri ha poi rilanciato: “Me lo diede Tacconi…”. La Panicucci ha subito preso le distanze dalle affermazioni del suo ospite spingendolo a prendersi la responsabilità di quello che dice e chiudendo poi l’argomento perché Tacconi assente per difendersi. Siamo sicuri che si è trattato di una battuta ma se così non fosse…

MARCO BALESTRI HA RISCHIATO UN ICTUS PER IL VIAGRA?

Oggi a Mattino5 si parla di amore dopo i 65 anni e di ses*o e sicuramente non poteva mancare tra gli ospiti la spalla preferita di Federica Panicucci, Marco Balestri. Ancora una volta l’opinionista è presente tra battutine e rivelazioni e alla fine ammette di aver fatto uso della famosa pillola blu una volta nella vita ma di aver rischiato tanto, troppo, per riprovarci. In particolare, proprio su insistenza della Panicucci, Balestri ha raccontato: “Devo dire la verità, lo ammetto, ho preso il viagra una volta. Ho preso questa pillola, poco alla volta sentivo caldo, mi sono specchiato ed ero tutto rosso, mi è venuto un cerchio alla testa ma ero con lei… sudavo e mi sono detto ‘mi verrà un ictus e ci rimango secco’”. Il racconto continua e ammette: “Avevo il corpo segato in due, la parte di sopra era scollegata e mi dicevo non lo farò più morirò, mentre la parte sotto andava per fatti suoi”.

MARCO BALESTRI “HO USATO IL VIAGRA E…”

Federica Panicucci tra risate e battutine alla fine ha chiesto: “Ma ha fatto effetto?”, Balestri ha ammesso di sì: “Devo dire che per qualche ora dopo camminavo per casa con un attrezzo strano ma mai più nella vita”. Enrico Bonaccorti apprezza e ride ammettendo di adorare Balestri mentre Valerio Merola cerca di riportare tutto ad un tono più serio ma viene interrotto da Federica Panicucci che rilancia: “Ma tu l’hai mai presa questa pillola?”, per fortuna Merola non è ancora ricorso a questo tipo di aiutini…”. Le risate non mancano e d’altronde è sempre così a Mattino5 il venerdì, cronaca permettendo.

Ecco il video del momento nella puntata di oggi:





