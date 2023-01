Marco Balestri: “papà emigrò in Inghilterra”/ “Per mia figlia Benedetta rifiutai…”

Marco Balestri e la sua famiglia, tra l’infanzia alla periferia di Milano e il rapporto speciale che lo lega alla figlia Benedetta, oggi 29 enne. Ospite da Nei Tuoi Panni, Marco Balestri ha svelato di aver trascorso la propria infanzia nella “Milano della periferia degli anni Sessanta” e di essere nato da “una famiglia molto semplice, mio padre era emigrato in Inghilterra e io l’ho conosciuto a quattro anni, quando l’ho raggiunto. Da lì mi aveva mandato un cappotto in cui stavo dentro due volte”.

Marco Balestri rivela che “mia madre è rimasta incinta e si è sposata molto giovane, a diciassette anni, e mio padre è andato in Inghilterra per lavoro”, lontano dalla famiglia che aveva costruito in Italia. Con ironia, Marco Balestri ricorda il suo primo incontro con il genitore: “la prima cosa che mio padre ha fatto quanto mi ha visto mi ha tagliato le unghie e anche un pezzo di dito”. E di quel padre conosciuto quando aveva ormai quattro anni vuole ricordare che “era una persona molto particolare, divertente e intelligente”.

Marco Balestri, “per mia figlia Benedetta ho rifiutato occasioni di lavoro importanti”

Non solo la sua famiglia di origine, a Nei Tuoi Panni in onda sui Rai 2 Marco Balestri parla anche della famiglia che lui stesso ha costruito, in particolare ha voluto dedicare parole dolci e cariche di affetto alla figlia Benedetta per cui ha “un grandissimo amore”. Oggi Benedetta Balestri ha 29 anni e il papà ricorda che “mi sono separato che lei era piccola e quindi ce l’ho avuta tanto”, cogliendo quindi ogni possibile opportunità per starle accanto. “Ho rifiutato parecchie occasioni di lavoro per stare più vicino a lei” ha ammesso alla conduttrice Mia Ceran, alludendo alla decisione di rinunciare a condurre la prima edizione de Le Iene, preferendo seguire la figlia che all’epoca aveva pochi mesi.

Benedetta Balestri attualmente ha un’agenzia che si occupa di spettacolo. “Oggi lei è molto impegnata e lavora molto – ha ammesso con una punta di tristezza Marco Balestri – vorrei vederla più spesso ma lei è sempre di corsa”. Mentre non è noto il nome della ex moglie di Marco Balestri, la figlia Benedetta sembra dunque aver seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo e ama essere presente sui social, grazie anche al suo lavoro da social media manager. In passato la ragazza non ha esitato a comparire in televisione per raccontare del rapporto con il padre, che ha sempre fatto di tutto per essere presente nella vita della sua amata figlia.











