Marco Ballotta minacciato da ‘ndrangheta per un debito/ “Ti mando qualcuno? Attento…”

Aveva bisogno di aiuto per risolvere i suoi problemi finanziari, Marco Ballotta non sapeva però che l’uomo che gli avevano presentato era affiliato a due cosche della ‘ndrangheta calabrese, Giovanni Battista Moschella. L’ex portiere di Inter, Lazio, Bologna, Parma e Modena si era rivolto ad un intermediario per riuscire a coprire i 150mila euro di debito con una banca, accumulati dopo aver lasciato il calcio professionistico. Proprio Moschella lo avrebbe messo in contatto con Roberto Radici, che per 5mila euro si propose di trattare col direttore della banca. Dopo il pagamento, però, sparì. Ballotta dopo qualche mese riuscì a rintracciare l’uomo nel suo ufficio di Modena. Di fronte alle accuse, Radici lo invitò a uscire in strada, dove ad aspettarli c’era Giovanni Battista Moschella che, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, sarebbe collegato alla famiglia dei Mancuso di Limbadi e dei Piromalli di Gioia Tauro.

In strada, dunque, Marco Ballotta è stato minacciato, ricevendo anche due pugni sul petto: “Vuoi che ti faccia arrivare qualcuno? Stai attento”. L’episodio risale a fine maggio 2021. «Eh, ha usato più o meno quelle parole», ha confermato Ballotta davanti all’ufficiale della Guardia di Finanza di Bologna, che lo ha sentito come testimone nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’esecuzione di 23 misure cautelari nei confronti di affiliati alla ‘ndrangheta, indagati per bancarotta fraudolenta, estorsione, violenza e minacce.

“MARCO BALLOTTA IN GRAVE CRISI PATRIMONIALE”

Il gip nell’ordinanza che ha disposto arresti e sequestri per 30 milioni di euro descrive Marco Ballotta come un «soggetto in grave crisi patrimoniale, dopo aver terminato il proprio ciclo da portiere professionista di calcio presso varie squadre di serie A e persino in nazionale». L’ex portiere dal canto suo ha spiegato che aveva bisogno di chiudere un’operazione a livello bancario, quindi gli hanno fatto conoscere una persona dicendogli che era l’unico che poteva risolvergli il problema. «Dovevo fare un saldo a stralcio con una banca…». Il mediatore gli ha chiesto 4.900 euro che ha pagato con bonifico. «Gli ho parlato della situazione, dello stato dei fatti, e lui ha detto che si poteva fare, che riusciva a chiudere l’operazione in breve tempo prendendo contatti con la banca, ma non succedeva mai nulla… Prendeva sempre tempo con mille scuse…», le parole riportate dal Corriere della Sera.

Marco Ballotta aveva chiamato un paio di volte Moschella, gli aveva anche lasciato dei messaggi, ma alla fine anche lui non si è fatto più sentire. «Ho scoperto che il mio commercialista aveva avuto dei problemi in passato con lui. Lo conosceva e mi aveva avvertito “Guarda che se è quel Moschella che dico io lascia perdere subito perché non è sicuramente una persona onorabile… Ma io lui non l’avevo mai visto…». Per gli inquirenti era una pratica usata di frequente dai clan. Alla fine, Ballotta ha perso 5mila euro e il suo debito è ancora lì, da saldare.











