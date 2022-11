Marco Balzano, chi è/ Lo scrittore di “Resto qui” e “Che cosa c’entra la felicità?”

Marco Balzano, chi è lo scrittore?

Lo scrittore Marco Balzano, autore del libro “Che cosa c’entra la felicità?”, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi pomeriggio, venerdì 11 novembre, di Oggi è un altro giorno. Nato a Milano nel 1978, Balzano insegnata lettere ed è sposato con due figli. Ha esordito nel 2007 con la raccolta di poesie “Particolari in controsenso”, mentre il primo romanzo “Il figlio del figlio” è stato pubblicato nel 2010. Nel 2014 con “Pronti a tutte le partenze” ha vinto il Premio Flaiano per la Narrativa e l’anno dopo con “L’ultimo arrivato” si è aggiudictato l’edizione 2015 del Premio Campiello. Nel 2018 ha pubblicato il romanzo “Resto qui”, con cui si è classificato secondo al Premio Strega e ha vinto molti premi, tra cui il Premio Mario Rigoni Stern e il Premio Bagutta. Tra le sue opere ricordiamo anche: “Le parole sono importanti”, “Quando tornerò” e la raccolta di poesie “Nature umane”.

L’ultimo libro di Marco Balzano

L’ultimo libro di Marco Balzano si intitola “Cosa c’entra la felicità? Una parola e quattro storie”, un saggio divulgativo sull’etimologia della parola “felicità” in greco, latino, ebraico e inglese. “Eudaimonia” in greco rappresenta la necessità di conoscere sé stessi; “Felicitas” in latino si lega a doppio nodo con l’abbondanza e la fortuna; nella concezione ebraica “Ashrè” si costruisce parallelamente alla ricerca di Dio. In inglese la radice di “Happiness” deriva dal verbo “happen” che simbolizza l’idea di casualità. “Sei felice? È sempre una domanda molto imbarazzante se messa giù così, dritta. Forse il titolo del libro vuole più che altro raccontare e confermare che – come diceva Pasolini – le rivoluzioni si fanno per essere felici e ogni giorno noi ci svegliamo con questo obiettivo, a volte anche inconsapevolmente”, ha spiegato l’autore al magazine Mare Mosso.

