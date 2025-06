MARCO BARONI NUOVO ALLENATORE TORINO: UFFICIALE, CONTRATTO BIENNALE

Marco Baroni nuovo allenatore Torino: giusto ieri vi parlavamo dei primi contatti e già oggi, giovedì 5 giugno 2025, la notizia è diventata ufficiale. La società granata ha infatti emesso un comunicato sul proprio sito Internet, appunto per informare della scelta di Marco Baroni come nuovo allenatore del Torino. Il tecnico ha firmato un contratto biennale, che lo legherà alla società del presidente Urbano Cairo dal 1° luglio 2025 e fino al 30 giugno 2027. Questa allora è la scelta del Torino, che si affida quindi a Baroni dopo un anno con Paolo Vanoli in panchina, chiuso all’undicesimo posto.

Calciomercato Torino News/ Folorunsho o Fazzini per il centrocampo, Simeone l’attaccante (5 giugno 2025)

Nel comunicato si riporta anche il saluto di Urbano Cairo al nuovo allenatore Marco Baroni: “Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!”. A proposito di esperienze durate una stagione, lo stesso Marco Baroni arriva dal campionato 2024-2025 vissuto alla guida della Lazio, a lungo con un bilancio soddisfacente ma purtroppo con un calo finale che ha escluso i biancocelesti dalle Coppe europee e di conseguenza determinato l’addio con Marco Baroni, che di conseguenza si è accasato al Torino.

Calciomercato Torino News/ Primi contatti con Baroni, Fofana come nuovo portiere (4 giugno 2025)

MARCO BARONI NUOVO ALLENATORE TORINO: LA CARRIERA DEL MISTER

Marco Baroni nuovo allenatore Torino, i granata quindi si affidano al tecnico nato l’11 settembre 1963 a Firenze, cresciuto proprio nella Fiorentina e da calciatore passato in molti club, su tutti Roma e Napoli, vincendo uno scudetto e una Supercoppa italiana con i partenopei. Nel 2000 ecco il passaggio dal campo alla panchina con la Rondinella e una crescita graduale, che lo portò per la prima volta in Serie A al Siena ma per sole tre partite nel 2009. La prima grande gioia per Marco Baroni come allenatore è stata la promozione in Serie A con il Benevento al termine del campionato 2016-2017.

Calciomercato Serie A/ Luvumbo piace in Turchia, Duda può andare a Torino (3 giugno 2025)

Nel 2021-2022 ecco lo splendido primo posto in Serie B con il Lecce, seguito in questo caso anche dalla salvezza nel campionato successivo, prima del passaggio al Verona – dove Marco Baroni era stato già anche da giocatori per tre stagioni fra il 1995 e il 1998. La salvezza del 2023-2024 con i gialloblù in condizioni difficilissimi era valsa il passaggio alla Lazio, per una stagione a lungo positiva ma, come già spiegato, finita con una forte delusione. Il Torino vuole invece uscire dalla mediocrità, ci riuscirà con il nuovo allenatore?