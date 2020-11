Marco Bassetti/ “Coronavirus? Oggi la malattia è gestibile” (Domenica In)

Marco Bassetti, il virologo ospite a Domenica In da Mara Venier per farà il punto sulla situazione in Italia in merito all’aumento dei contagi da coronavirus. La curva dei contagi in Italia oramai è fuori controllo; i numeri sono chiari: 31mila nuovi contagi e cresce anche il numero dei decessi per la malattia da SarsCoV-2. Lo scenario, inutile negarlo, è quello di un lockdown generalizzato che potrebbe arrivare nei prossimi giorni considerando che alcune Regioni, come Lombardia e Piemonte sono già proiettate verso lo scenario 4. L’infettivologo e virologo in collegamento da Genova è pronto a far chiarezza sull’attuale situazione in Italia, anche se il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova non ha alcun dubbio: “oggi il Covid è una malattia molto diversa. Dobbiamo imparare a convincerci tutti per i prossimi mesi e forse anni. Continueremo ad avere persone positive ma se resteranno il 2% massimo 3% di quelli testati, non sarà difficile tenerla controllata”. Non solo, Bassetti durante un’intervista ci ha tenuto a precisare: “la qualità dei ricoveri è molto cambiata rispetto a marzo-aprile, non tanto per l’età media, che a differenza di quanto viene detto non è molto diversa. Da giugno ad oggi al San Martino di Genova ci sono stati 90 ricoveri e un solo decesso. Vuol dire che qualcosa è cambiato in meglio nella gestione della malattia”.

Marco Bassetti, l’infettivologo sul Coronavirus: “i medici la conoscono e la sanno curare”

Basta allarmismi! Il primo ad andare controcorrente è proprio Marco Bassetti, il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova che parlando di Covid ha dichiarato: “occorre che tutti prendano consapevolezza della necessità di convivenza con il virus, senza per questo lasciarsi ad andare ad eccessi in senso allarmistico o banalizzante. Sapere che oggi la malattia da SarsCoV-2 è gestibile perché i medici la conoscono maggiormente e la sanno curare meglio, perché nella maggioranza dei casi produce pochi sintomi o addirittura nessuno e perché sembra fare meno danni di sei mesi fa’ deve confortarci senza ovviamente abbassare la guardia sulle misure di prevenzione, che ormai tutti conosciamo”. Non solo, il virilogo in questi giorni ha anche avanzato una proposta in merito al tracciamento dei contagi dalle pagine di all’Adnkronos Salute: “fare il tampone ai contatti stretti degli asintomatici è una di quelle cose che in questo momento possiamo lasciare da parte. Dobbiamo concentrarci soprattutto sui contatti stetti di chi arriva negli ospedali sintomatico. Queste persone, al di là del tampone, devono stare in quarantena per 10 giorni”. Non solo, il virologo ha poi aggiunto che per contatto stretto: “si intende essere stati per almeno 10 minuti a meno di un metro di distanza dal positivo senza nessuna protezione. Tanta gente oggi viene messa in isolamento senza rispettare questa indicazione del ministero della Salute”.



