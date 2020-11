Marco Belinelli alla Virtus Bologna: ufficiale/ Il cestista lascia l’NBA dopo 13 anni

Marco Belinelli torna in Italia: pochi istanti fa la Virtus Bologna ha ufficializzato l’accordo fino al 30 giugno 2023 con il cestista di San Giovanni in Persiceto. Una bomba di mercato che ha scatenato i social network: “Beli” lascia la NBA dopo 13 anni di altissimo livello e torna dove tutto è iniziato: quella di Virtus è stata la prima maglia vestita ad alti livelli, un’esperienza durata sei anni (1997-2003). «Il progetto della Virtus Segafredo Bologna è un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante», le prime parole di Marco Belinelli, che verrà presentato alla stampa sabato 28 novembre 2020. «Virtus Segafredo Bologna dà il bentornato a Marco», l’annuncio del club di proprietà Zanetti.

MARCO BELINELLI ALLA VIRTUS BOLOGNA: É UFFICIALE

Dopo la parentesi nella Virtus Bologna, Marco Belinelli ha vestito per quattro anni la maglia della Fortitudo Bologna. Poi, nel 2007, il grande salto: la guardia è stata la 18° scelta assoluta al Draft NBA, selezionato dai Golden State Warriors. Il 34enne ha disputato due stagioni con la formazione di San Francisco, per poi iniziare a girare il campionato: esperienze con Toronto Raptors, N. O. Hornets, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers prima del ritorno ai San Antonio Spurs. Marco Belinelli è il primo e unico giocatore italiano ad aver vinto il titolo NBA, nella stagione 2013-2014 con la società di proprietà Peter Holt, e l’NBA Three-POINT Shoothout (NBA All-Star Weekend 2014). Ora per Marco Belinelli inizia una nuova sfida: quella di trainare la sua Virtus Bologna verso grandi traguardi…

Bentornato @marcobelinelli 💯🔥🏀 “Il progetto della Virtus Segafredo Bologna è un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante.”@marcobelinelli is a new player of Virtus Segafredo pic.twitter.com/ERCs1HzREp — Virtus Segafredo Bologna (@Virtusbo) November 26, 2020





