Marco Belinelli sposa Martina Serapini/ Proposta di matrimonio: “Ha detto sì!”

Quella di Natale è stata per Marco Belinelli una notte doppiamente speciale. Sì perché il cestista italiano, star dell’NBA, ha chiesto alla sua fidanzata Martina Serapini di diventare sua moglie. La risposta? Lo sportivo l’ha postata su Instagram con una foto che parla da sola: “She said yes”, ha scritto infatti Belinelli, svelando dunque che Martina ha accettato la sua proposta di matrimonio. Nella foto postata inoltre le protagoniste sono le loro due mani intrecciate: sopra, con tanto di vistoso anello, c’è quello della sua fidanzata ufficiale. Tantissimi i messaggi di complimenti da colleghi e fan. “Congratulazioni ragazzi!”, “Che meraviglia, grande Beli!”, “Siete fantastici, viva l’amore!” e ancora “Congratulazioni, siete una coppia stupenda”, sono soltanto alcuni degli auguri che la coppia ha ricevuto su Instagram.

Marco Belinelli sposa la storica fidanzata Martina Serapini

Dunque Marco Belinelli annuncia così il prossimo matrimonio con Martina Serapini, la sua storica fidanzata che da due stagioni vive con lui a San Antonio. Ricordiamo infatti che Belinelli ha 33 anni e gioca in Nba dal 2007. È l’unico italiano ad aver vinto il titolo e prima di trasferirsi in America ha giocato della Serie A italiana, con 22 presenze in campionato e circa 12 in partite europee, una media di 3 punti a partita. L’11 luglio 2013 passa ai San Antonio Spurs firmando un contratto di 2 anni. Squadra che lascia poi successivamente per i Sacramento Kings e alla quale ha fatto ritorno lo scorso anno.





