Marco Bellavia, Anna Pettinelli invoca la chiusura GFvip/ “Siete tutti delle mer*e!”

Grande Fratello vip 7, Marco Bellavia si ritira e interviene Anna Pettinelli: l’ex Amici ci va giù pesante e invoca la chiusura del reality

A poche ore dalla nuova e quinta puntata del Grande Fratello vip 7 in corso, Anna Pettinelli invoca lo stop del reality in seguito al ritiro di Marco Bellavia. Fa discutere da giorni l’uscita di scena dell’ex volto Bim Bum Bam dal gioco dei vipponi, una notizia diramata dalla produzione del Grande Fratello vip sui social e che potrebbe rivelarsi una scelta ponderata dall’ormai ex gieffino, di comune accordo con il Grande Fratello, dopo che alla quarta puntata, in diretta, il conduttore Alfonso Signorini ha sottolineato che il concorrente si sia definito in stato di squilibrio, nel mezzo delle nomination e gli attacchi subiti da una compagine del gruppo dei vip. Siluri al grido di “sei patetico”, “Non ci si può curare qui con gli psicofarmaci”, che in qualche modo a detta del pubblico attivo nel web avrebbero spinto Marco Bellavia ad arrendersi e a uscire di scena, con il beneplacito della produzione del Grande Fratello, alla luce di un suo stato psicofisico di non equilibrio. E nelle ore in cui si attende la quinta puntata del Grande Fratello vip 7, intanto, il pubblico TV tra utenti comuni e vip invoca in massa dei provvedimenti disciplinari per chi al reality é ora indiziato come responsabile di atti di bullismo mossi contro Marco Bellavia, tra cui la vincitrice del Grande Fratello vip 6, Jessica Selassié: “Squalifica per tutti i bulli”, é il grido che la principessa etiope lancia tra le Instagram stories. E all’accorato appello di massa al grido di “stop al bullismo”, si aggiunge ora anche la professoressa di canto uscente di Amici 21 di Maria De Filippi, Anna Pettinelli. La voce RDS posta infatti in queste ore uno stato di sfogo via social, in cui si palesa a favore della chiusura del reality dei vip, visti i trattamenti che una larga compagine dei concorrenti al Grande Fratello vip ha riservato al ritirato, Marco Bellavia, in un momento TV in cui quest’ultimo chiedeva pubblicamente aiuto evidentemente per uscire da una condizione che lo accomuna a molti e che lui ha chiamato “dolore”, ovvero il male di vivere .

Anna Pettinelli e le righe di denuncia sul Grande Fratello vip in un post via social

“Quante ne ho sentite su questa storia

ignobile. Tutti hanno un’opinione ma nessuno davvero sa davvero cosa sia la depressione e come si possa affrontare, soprattutto, sotto le telecamere- scrive Anna Pettinelli nel suo post di denuncia, sul Grande Fratello vip 7-. Pieno appoggio a Marco e condanna piena per tutti, o quasi, i componenti

della casa. Ci vorrebbe un provvedimento esemplare, quale? Nessuna delle ipotesi fatte avrà, purtroppo, luogo. Bisognerebbe buttarli fuori tutti, rimpiazzare

completamente il cast, fermare la produzione,ricominciare da capo con gente nuova. Impossibile. Le logiche televisive

non si possono stoppare: sponsor, palinsesto, pianificazione pubblicitaria ecc.ecc. Certo sarebbe bello. Pensate che insegnamento pazzesco sarebbe se fosse

possibile fermare tutto, dire “siete delle merde” e quindi tornateneve tutti a casa, niente visibilità, ripiombate nel

vostro triste anonimato. Ma non accadrà e tutto sarà tristemente dimenticato. #gfvip #tv #reality”.

Insomma, a detta dell’ex Amici il caso Marco Bellavia e il suo ritiro dal Grande Fratello vip rimarrà una pagina fantasma del reality dei vipponi e non verrà presa in considerazione la richiesta popolare di un provvedimento per gli attacchi che l’ex Bim bum Bam ha subito in un contesto TV nel momento di difficoltà e in cui gridava aiuto.

