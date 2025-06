Marco Bellavia si è scagliato contro Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli su Instagram perché non hanno mantenuto una promessa fattagli dopo il GF

Marco Bellavia si è scagliato contro Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Un attacco pubblico, arrivato attraverso i social dell’ex gieffino, che ha portato a galla una situazione verificatasi durante la sua partecipazione al Grande Fratello e una promessa fattagli proprio dai due ex coniugi. Proprio durante la sua esperienza nel reality, Marco aveva manifestato disagio ed era poi arrivato a ritirarsi per problemi personali.

Una situazione di fronte alla quale Bruganelli si era esposta pubblicamente, dicendosi pronta ad aiutarlo personalmente: “Marco va aiutato fuori la Casa ed io e Paolo lo faremo”, aveva scritto in un tweet il 3 ottobre del 2022. Memore di questa promessa, Bellavia, nelle ultime ore, è tornato sui social, accusando l’ex opinionista del Grande Fratello e suo marito di non aver mantenuto la promessa fattagli.

Marco Bellavia accusa anche Paolo Bonolis: la stoccata su Instagram dopo il Grande Fratello

“Secondo voi si sono fatti vivi?”, ha chiesto con sarcasmo Marco Bellavia sul suo profilo Instagram, facendo proprio riferimento alla promessa di Bruganelli. Ha poi condiviso una recente intervista di Paolo Bonolis in cui il conduttore parla di vietare i cellulari fino ai 16 anni, perché “i giovani vivono in un mondo parallelo e si è perso il valore delle cose“. Una dichiarazione che Bellavia ha commentato con una stoccata al conduttore: “Caro Paolo Bonolis, è mica solo problema dei giovani. Tu invece usalo di più e fatti sentire“. L’ex volto di Bim Bum Bam – che nella Casa ha fatto discutere di un tema molto importante e delicato: quello della salute mentale -, si è dunque scagliato senza mezzi termini contro coloro che avevano promesso di essergli vicini dopo il programma e che invece così non hanno fatto. Non resta che scoprire se gli accusati replicheranno a Bellavia nelle prossime ore.

