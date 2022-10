Marco Bellavia, Bim Bum Bam: cos’era, storia del programma/ Negli anni ’90 sostituiva Paolo Bonolis

Marco Bellavia debuttava in TV al timone di Bim Bum Bam: ecco cos’era il programma

Manca poco alla nuova nonché decima puntata del Grande Fratello vip 7 in corso, datata 20 ottobre 2022, che -stando alle annesse anticipazioni TV- vedrà l’ex Bim Bum Bam, Marco Bellavia, fare rientro al reality dopo il ritiro. Con la re-entry al GFvip, Marco Bellavia ha modo e occasione per tornare ad attivarsi nel piccolo schermo, dopo anni segnati dalla sua assenza dalla TV, dove é apparso di recente per sporadiche apparizioni, come quelle in qualità di ospite ai talk di Barbara D’Urso. E non tutti sanno che Marco Bellavia é stato in passato un volto di punta di Bim bum bam, arrivando persino a sostituirsi nel ruolo di protagonista a Paolo Bonolis, consorte dell’opinionista in carica al GFvip, Sonia Bruganelli. Non tutti però, inoltre, tra i telespettatori conoscono lo storico format Bim Bum Bam.

Gegia nei guai per il caso Bellavia/ Rischia la radiazione dall’albo degli psicologi: ultime novità

Bim bum bam è stato un programma televisivo italiano trasmesso dal 1981 al 2002 in fascia pomeridiana, di genere contenitore e destinato ai bambini e ai ragazzi. Inizialmente trasmesso sull’emittente televisiva del gruppo Rusconi, Antenna Nord, il programma divenne dal 3 gennaio 1982 parte del palinsesto di Italia 1, nuova emittente di Rusconi poi acquisita dalla Fininvest di Silvio Berlusconi nel 1983. Il programma restò nel palinsesto della rete fino al 1991, quando passò su Canale 5; ritornò su Italia 1 dal 1997 fino al termine nel 2002. La trasmissione fu sempre posizionata nella fascia tra le 16 e le 18, con piccole variazioni nel corso degli anni, mentre nei mesi estivi andava in onda in forma ridotta con repliche di varie serie animate senza interventi in studio. I

Marco Bellavia, l'ex fidanzata Marianna Bosis "non doveva entrare al GF Vip"/ "Rischiò la vita..."

l contenitore televisivo aveva come obiettivo quello di lanciare contenuti di vario genere, soprattutto cartoni animati (tra cui: I Puffi, Scuola di polizia, The Real Ghostbusters, Tazmania, L’ispettore Gadget, Tartarughe Ninja, Batman, Snorky, Conte Dacula, The Mask, La fabbrica dei mostri e Chi la fa l’aspetti), oltre che anime (come Sailor Moon, Holly e Benji, È quasi magia Johnny, Piccoli problemi di cuore, Kiss Me Licia, L’incantevole Creamy, Mila e Shiro e Il Tulipano Nero). Nella stagione 1990-1991, Paolo Bonolis abbandonò il programma per dedicarsi ad altre trasmissioni, e al suo posto arrivarono Marco Bellavia, Roberto Ceriotti e il piccolo Alessandro Gobbi; un gruppo di volti TV passato alla storia del piccolo schermo come La gang di Bim bum bam. Ed é in queste circostanze che Marco Bellavia dimostra di essere all’altezza del ruolo di protagonista in TV, anche in sostituzione di un importante volto TV del calibro di Paolo Bonolis, giungendo persino alla conduzione di uno slot Tg extra-Bim Bum Bam.

Marco Bellavia, Sara Manfuso sfogo contro GFvip/ "Quelle immagini mai andate in onda"

Marco Bellavia torna al Grande Fratello vip, dopo il ritiro chea causato non poche polemiche

Alla nuova e decima diretta del Grande Fratello VIP 7 ha modo di rielaborare pubblicamente le motivazioni legate al suo ritiro dal reality, che nonostante la piega avversa a sfondo di bullismo ha rappresentato per lui un ritorno nei palinsesti Mediaset.

La scelta di ritirarsi dal reality show Grande Fratello VIP 7 si é rivelata piuttosto sofferta da parte di Marco Bellavia. L’ex volto storico di Bim Bum Bam ha lanciato un messaggio nella Casa, quello che il male di vivere che lo accomuna a tanti possa essere fronteggiato con l’unione, a dispetto di emarginazione e divisione. Un invito che i più, tra i concorrenti del Grande Fratello vip non hanno accolto, se non con atteggiamenti di intolleranza, tacciati poi dal pubblico TV nel web di bullismo, con i conseguenti provvedimenti disciplinari stabiliti dal reality. Quali il televoto ad eliminazione lampo, che ha decretato come eliminato Giovanni Ciacci, e la squalifica dal reality di Ginevra Lamborghini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA