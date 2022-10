Marco Bellavia cancella i tweet su Elenoire Ferruzzi: i sospetti dei fan

Marco Bellavia finisce nell’occhio nel ciclone dopo aver cancellato dei tweet su Elenoire Ferruzzi, nei quali chiedeva che quest’ultima venisse squalificata dal GF Vip. Negli ultimi giorni il comportamento della Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon aveva indignato il web e anche Marco Bellavia aveva preso posizione intervenendo con alcuni tweet. La Ferruzzi ha detto e fatto delle cose orrende sulla Pelizon, come quando ha sputato a terra al suo passaggio in segno di disprezzo. Poi le ha detto cose ancora peggiori come “Nikita porta sfiga” e, in un altro momento, “E rifatti ‘sto naso che sembri Pippo Franco“. L’ex gieffino aveva scritto: “Dopo quello che ho visto al Grande Fratello Vip voglio sbilanciarmi e consigliare Elenoire Ferruzzi squalificata. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui”.

In molti però hanno notato che i tweet di Marco Bellavia a distanza di poche ore sono scomparsi da Twitter. Il motivo? C’è chi accusa la produzione e Alfonso Signorini di aver costretto Marco per salvare Elenoire Ferruzzi e le dinamiche di gioco e c’è chi accusa Marco di essersi prestato ad un gesto del genere. Una teoria, questa, sempre più diffusa tra i fan del reality show che cinguettano sui social. Quale sarà la verità? Si è trattato di un insabbiamento oppure Marco ha deciso di rimuover ei tweet per altri motivi?

Perché Marco Bellavia non è presente in studio al GF Vip?

Perché Marco Bellavia non è presente in studio al Grande Fratello Vip? Nelle scorse ore sulla questione è intervenuto il suo manager Tony Toscano. L’uomo ha fatto intendere che l’assenza di Marco sarebbe da attribuire al mancato invito della produzione: “Buongiorno Italia, buon Venerdì il mio caro artista Marco Bellavia anche se non va in studio al GF VIP (perché non ci invitano) sarà sempre nei vostri cuori. Ricordate che la felicità è fatta di sincerità, rispetto, educazione e amore per gli altri”, aveva scritto in un primo momento Toscano su Instagram. Il post è stato poi modificato eliminando la parte in cui si sottolineava il fatto che la produzione non avesse invitato Marco Bellavia: “Buongiorno Italia, buon Venerdì il mio caro artista Marco Bellavia anche se non era in studio al GF VIP, sarà sempre nei vostri cuori. Ricordate che la felicità è fatta di sincerità, rispetto, educazione e amore per gli altri”.

In una diretta su Instagram rispondendo alla domanda di un fan Tony Toscano ha ribadito che Marco Bellavia sarebbe assente in studio per decisione della produzione del reality: “Purtroppo non dipende da noi è il GF che decide”. Una risposta che ha gelato i fan di Marco che hanno fatto notare come in studio siano invece presenti personaggi come Giovanni Ciacci e Elettra Lamborghini che hanno assunto atteggiamenti scorretti proprio nei confronti di Marco Bellavia. Un’altro utente ha sottolineato il gesto: “A quei personaggi non interessa un piffero di Marco, neanche alla redazione e conduttore. Che GF di m*”.











