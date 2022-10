Marco Bellavia, come sta dopo il ritiro dal GFVIP?/ “Tra un po’ ci si ripiglia…”

Grande Fratello vip 7, Marco Bellavia torna a parlare ai telespettatori: l’intervento post-reality

A pochi giorni dal suo ritiro puó dirsi il vincitore mancato del Grande Fratello vip 7 in corso, Marco Bellavia, dal momento che sui social il suo nome é ormai un hashtag sulla bocca di tutti gli utenti, comuni e vip, che lo elogiano via social per il breve ma intenso soggiorno nella Casa. Ma come sta Marco Bellavia, ora che é fuori dai giochi? A quanto pare, l’ormai ex gieffino si tiene in fase maggese, a riposo dalla TV, dove però – come lui stesso lascerebbe intendere nel suo intervento post-reality -potrebbe tornare presto.

A pochi giorni dalla quarta puntata l’ ex volto di Bim Bum Bam ha comunicato al Grande Fratello vip la scelta di lasciare il reality, gettando la spugna rispetto all’intolleranza riscontrata nella Casa più spiata d’Italia, in atteggiamenti avversi manifestati verso di lui dal resto dei concorrenti. Salvo la pace degli influencer, Antonella Fiordelisi, George Ciupilan e Luca Salatino, il resto dei vipponi ha attaccato ad una o a più riprese Marco Bellavia, giudicandolo come un impossibilitato a rimanere in gioco e ad integrarsi in un gruppo, anche per via del suo “male di vivere”. Il diretto interessato ha più volte manifestato la volontà di aprirsi al gruppo di vipponi, rispetto ai momenti di squilibrio che ricorrono spesso nella sua vita e che sono riaffiorati ai suoi danni tra le quattro mura della celebre magione di Cinecittà. Dalla parte degli interlocutori, spesso si é manifestata apatia e pregiudizio, che nei casi di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci sono stati stigmatizzati prima dal pubblico a suon di contestazioni web e poi dalla produzione del Grande Fratello vip. In occasione della quinta puntata del reality, una squalifica e un televoto lampo tra quattro dei concorrenti finiti nella black-list delle frasi a sfondo di bullismo riservate a Marco Bellavia hanno infatti decretato l’uscita della sorella di Elettra Lamborghini e l’opinionista TV, nonché esperto di tendenza.

Marco Bellavia si riattiva su TikTok, dopo il Grande Fratello vip

E a pochi giorni dal ritiro dal Grande Fratello vip 7, mentre c’é chi tra i telespettatori gli chiede in massa di fare rientro al reality e in TV, Marco Bellavia rompe il silenzio mediatico in un videomessaggio condiviso su TikTok. “Riposiamo un poco…ma tra poco ci si ripiglia”, dichiara nel nuovo videoclip condiviso con il popolo del web in data odierna 5 ottobre 2022. L’ex gieffino, quindi, non escluderebbe una ripresa veloce dalla crisi che lo ha coinvolto, complici i trattamenti intolleranti ricevuti nella Casa. E unitamente alla ripresa personale e di salute psicofisica anche un ritorno in TV, a grande richiesta dei suoi sostenitori. “L’Italia é tutta con te”, si legge non a caso tra i messaggi degli utenti supporter in replica al nuovo messaggio del beniamino, Marco Bellavia, e poi ancora: “Non credere di essere solo”.

