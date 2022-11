Marco Bellavia, “Con Pamela Prati sarà un amore intenso”/ L’intima confidenza…

Marco Bellavia e Pamela Prati si sono rivisti: “Eravamo imbarazzati e…”

Marco Bellavia e Pamela Prati si sono rivisti. E’ stato lo stesso concorrente del Grande Fratello Vip a rivelarlo a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip Party. Bellavia ha parlato del primo incontro con Pamela Prati avvenuto dopo l’esperienza del reality. Soleil Sorge ha punzecchiato Bellavia chiedendogli se il giorno del compleanno della Prati i due sono stati insieme. Marco Bellavia sorride: “Il suo compleanno è stato il primo giorno che ci siamo rivisti dopo il Covid… L’altra sera quando ci siamo finalmente visti eravamo imbarazzati. La cotta per Pamela c’è da sempre, da quando l’ho vista per la prima volta in tv e l’ho incontrata negli studi di Mediaset. Mi è sempre piaciuta in maniera discreta, non è che fossi cotto di lei nel 2003”.

Pamela Prati aveva condiviso proprio un post insieme a Marco Bellavia. Nello scatto si vedevano due calici intrecciati: “Sono stato io a suggerire quello scatto”, ha detto Bellavia. Maco Bellavia è convinto che il feeling con Pamela possa trasformarsi in qualcosa di più: “Questo amore che potrebbe nascere tra noi, se sarà. Sarà intensissimo perché non siamo ragazzini, non potrà nascere domani o dopodomani. Possiamo sperare in una storia meravigliosa, io ci sto pensando e lo spero anche lei. Chi vivrà vedrà…”.

Marco Bellavia e il regalo di compleanno a Pamela Prati

Cosa ha regalato Marco Bellavia a Pamela Prati per il suo compleanno? L’ex concorrente del grande Fratello Vip ha rivelato: “Oltre la spilla a forma di farfalla le ho regalato i fiori”. Poi Soleil Sorge mostra un’altra foto di Pamela Prati intenta a spengere le candeline e chiede a Bellavia: “Anche questa gliel’hai scattata tu?”. Marco Bellavia dice: “No, questa foto l’ha scattata il giorno prima del suo compleanno. A mezzanotte era con due amici che le hanno scattato questa foto”. Ospite a Verissimo, Marco Bellavia aveva già confermato la relazione con Pamela Prati: “Il mio cuore è promesso a una donna che conosciamo tutti, tanti auguri Pamela!”.

Tra di loro è scattato anche un bacio: “Le cose si fanno serie? Ci siamo baciati. È in progress, sono emozionato”. “È un amore verissimo?” ha chiesto Toffanin evidentemente alludendo all’arcinoto fidanzato “Mark Caltagirone” mai esistito. “Anche se fai quella faccia, con l’occhiolino, sì è verissimo”, ha assicurato Bellavia. Marco si era già dichiarato pubblicamente in tv: “Le cose che provavo per te erano autentiche e fatte col cuore. Io avrei voluto che tra noi nascesse un amore” aveva detto a Pamela una volta uscito dalla casa. E lei non aveva avuto timore nell’assicurargli altrettanto interesse: “Quando uscirò possiamo recuperare. Ti vorrei abbracciare e quando uscirò da qui lo farò. Siamo molto simili, abbiamo la stessa sensibilità e autenticità, le persone si riconoscono da uno sguardo e noi lo abbiamo fatto”.











