Marco Bellavia, dedica d’amore a Pamela Prati per il suo compleanno/ “Sto arrivando”

Marco Bellavia e la dedica d’amore a Pamela Prati: le sue parole

Marco Bellavia e Pamela Prati si stanno frequentando da quando per loro è terminato il Grande Fratello Vip 2022. La showgirl non ha mai dimenticato il gieffino anche dopo la sua uscita dal reality show e, una volta fuori dalla Casa, è corsa verso il conduttore dandogli un bacio appassionato.

Tra loro sembra che le cose stiano procedendo benissimo, tanto che per il compleanno di Pamela, Marco Bellavia le ha scritto una dedica: “Sto arrivando” con tanti cuori e ancora: “L’attesa del piacere è essa stessa piacere“. Sui social, però, in molti non sembrano contenti di questa storia perchè non credono nella buona fede dell’ex showgirl. La verità si saprà solo con il tempo, intanto i due si godono dei giorni di passione insieme.

Marco Bellavia e il commento a Pamela Prati: “Mi manchi”

Pamela Prati, dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip 2022, è risultata positiva al covid. Brutta notizia per l’ex showgirl che sperava di riconciliarsi subito con Marco Bellavia. I due hanno invece dovuto aspettare a causa delle condizioni di salute dell’ex gieffina.

La showgirl aveva annunciato, dunque, ai fan: “Ciao a tutti (…) Non sto ancora benissimo ma piano piano ce la stiamo mettendo tutta, insieme al vostro affetto, guarirò subito, vi mando tanto tanti baci e grazie di tutto”. Al messaggio di Pamela, Marco Bellavia ha commentato: “Manchi” con un cuore allegato. Ora, sembra che i due si stiano per incontrare, in occasione del compleanno della Prati: cosa accadrà? I due ex gieffini sembrano davvero molto presi l’una dall’altra, anche se sui social in molti pensano sia solo un modo della showgirl di avere visibilità. Si vedrà in seguito, se queste rose fioriranno.

