Marco Bellavia difende Nikita e attacca Elenoire Ferruzzi: “Squalificatela dal GF Vip”/ “Sputa, fa bullismo…”

Marco Bellavia contro Elenoire Ferruzzi, atteggiamenti intollerabili

Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2022, durante il confronto con tutti i concorrenti, Marco Bellavia li aveva esortati a diffondere un messaggio di amicizia e solidarietà. A pochi giorni dal confronto, però, Bellavia che sta continuando a seguire le dinamiche da casa, si scaglia contro Elenoire Ferruzzi che continua ad avere un atteggiamento sbagliato nei confronti di Nikita Pelizon. Quest’ultima che si è raccontata senza filtri condividendo il proprio dolore è finita nel mirino di Elenoire Ferruzzi per la sua vicinanza a Daniele Dal Moro.

Nelle scorse ore, la Ferruzzi si è resa protagonista di un brutto gesto sputando per terra dopo il passaggio di Nikita sotto gli occhi di Antonino Spinalbese che ha riso. In confessionale, poi, l’ha attaccata esortandola a rifarsi il naso. Un atteggiamento che ha spinto Marco Bellavia a prendere posizione chiedendo pubblicamente la squalifica di Elenoire.

Marco Bellavia chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi

I gesti e le parole di Elenoire Ferruzzi hanno scatenato la durissima reazione del popolo del web, dello staff di Nikita Pelizon che chiede provvedimenti immediati e di Marco Bellavia che si schiera con Nikita e punta il dito contro la Ferruzzi chiedendo ufficialmente la sua squalifica.

“Dopo quel che ho visto al GF Vip voglio sbilanciarmi e consigliare la squalifica per Elenoire Ferruzzi. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui. Elenoire ha detto anche:”Nikita porta sfortuna”. Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio. Per me Elenoire Ferruzzi squalificata. Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo… Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo“, le parole di Bellavia.

Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo… Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo #ELENOIREFUORi #gfvip — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) October 25, 2022













