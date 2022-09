Marco Bellavia è depresso? Sfogo al GF Vip/ Charlie Gnocchi sbrocca “Vai in ospedale”

Marco Bellavia combatte contro la depressione?

La notte scorsa, Marco Bellavia è stato colpito da una crisi che lo ha portato a piangere dopo aver ricevuto anche l’attacco degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che hanno provato a spronarlo ad affrontare con più forza le sue fragilità. Bellavia ha provato a sfogarsi con Gegia la quale ha puntato il dito contro il compagno. “Non me ne frega niente adesso di te. Stai zitto oggi, stai zitto. Io te consiglio da psicologa, statte zitto. Se spieghi come stai peggiori e non lo sai fare!”, ha detto Gegia.

Carolina Marconi e Charlie Gnocchi, di fronte al crollo improvviso di Marco che fatica ad integrarsi nel gruppo e che si è anche allontanato da Pamela Prati, hanno provato a capire il motivo del carattere fragile di Bellavia il quale si è aperto per la prima volta ammettendo di aver accettato di entrare nella casa del Grande Fratello Vip per un motivo.

Marco Bellavia, lo sfogo con Carolina Marconi

Carolina Marconi, di fronte ai continui sfoghi di Marco Bellavia che si è spesso lasciato andare alle lacrime, ha provato a dare alcuni consigli al compagno d’avventura esortandolo a reagire. “Non mi vergogno di essere patetico perchè esiste questa cosa, ma la gente non la conosce” – ha detto Marco – “Io ho sfidato me stesso e ho chiesto di venire qui sia per me che per gli altri e far conoscere a qualcun altro la cosa perchè la gente si immedesima nei programmi, negli attori“, ha detto ancora.

La cosa, stando ad un commento della pagina “Mondo Reality” che pubblica i video di ciò che accade nella casa più spiata d’Italia, sarebbe la depressione. Nel frattempo, di fronte allo sfogo di Marco, Charlie ha detto: “Cosa siamo degli psicanalisti? Allora vai in ospedale. Guarda là (indicando la telecamera ndr) e racconta la tua storia”.

