Marco Bellavia e flirt con Pamela Prati, innamorati o finzione?/ “Chi ci crede!”: dubbi di…

Marco Bellavia sarà nuovamente protagonista questo pomeriggio negli studi di “Verissimo” ma stavolta in compagnia: infatti il 57enne attore e conduttore televisivo tornerà nel talk show condotto da Silvia Toffanin a distanza di poco tempo dall’ultima ospitata (quando aveva raccontato la sua recente esperienza nella Casa del “Grande Fratello VIP”) assieme al figlio Filippo per raccontarsi per la prima volta assieme davanti alle telecamere soprattutto dopo l’ultimo periodo che ha visto i riflettori accendersi anche sulla famiglia e gli affetti privati dell’ex modello originario di Milano.

MARCO BELLAVIA E PAMELA PRATI, TUTTO SAREBBE NATO AL GRANDE FRATELLO VIP…

In attesa di scoprire cosa racconterà Marco Bellavia assieme al figlio Filippo alla padrona di casa di “Verissimo”, va detto che negli ultimi giorni si è tornati a parlare dell’affaire (o presunto tale…) che legherebbe l’attore e Pamela Prati. Tra di loro c’è davvero qualcosa di tenero come qualcuno comincia a sospettare o si tratta solamente di una bolla mediatica che, come sovente accade, è nata quasi per caso si cavalcherà per un po’? Certamente l’episodio del bacio in diretta al GF VIP e il mazzo di rose con tanto di dedica fatto recapitare da Bellavia alla showgirl sarda non ha lasciato indifferenti le rispettive fanbase, come pure il post pubblicato su Instagram dalla stessa Prati svelando il pensiero di Marco e la didascalia che l’accompagnava (“Non servono parole”).

MARCO BELLAVIA, TRA IL GF VIP E L’AMICIZIA SPECIALE CON PAMELA PRATI…

Insomma, che tra di loro stia nascendo una sorta di amicizia speciale è probabile, ma che si possa parlare dell’ennesima storia d’amore nata nella Casa più spiata d’Italia è molto difficile: qualcuno anzi, con un po’ di cattiveria, fa notare che la Prati nel recente passato era stata protagonista della lunghissima querelle del Caltagirone-Gate e che quindi qualsiasi effusione scambiata tra i due non andrebbe presa sul serio ma nemmeno fraintesa quella che più probabilmente è una bella amicizia nata durante il reality show. Peraltro proprio di recente era stata la Toffanin a mettere in dubbio tutta la vicenda con una frecciatina niente male…

Durante l’intervista che aveva realizzato con Orietta Berti, la conduttrice di “Verissimo” era proprio tornata a parlare di Marco Bellavia, stuzzicando la sua ospite sul tema. “Ma chi ci crede? Secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o con Marco?” aveva chiesto la conduttrice all’opinionista del Grande Fratello ottenendo dalla Berti una risposta sibillina (“Non lo so, non mi pronuncio: questo lo deciderà il pubblico che non è mica scemo…”). Insomma, è probabile che quest’oggi la Toffanin torni a battere il ferro sull’argomento proprio con Bellavia, dopo che a suggello dell’intervista con la Berti aveva chiosato, con un pizzico di sarcasmo: “Esattamente, lo scopriremo solo vivendo…”.











