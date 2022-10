Marco Bellavia e la depressione/ “Vi racconto la storia vera”, il ‘ritorno’ al GF

Marco Bellavia, videomessaggio ai vipponi: “Dico grazie a mio figlio e ad Alfonso”

Marco Bellavia ‘torna’ al Grande Fratello VIP con un videomessaggio, dopo il suo abbandono legato ad una situazione personale piuttosto delicata. La depressione, d’altra parte, è un demone difficile da tenere a bada e in un contesto televisivo può diventare insidiosa da gestire. Per questo motivo Marco Bellavia ha lasciato la casa più spiata di Italia, anche se ora sembra piuttosto sereno. “Questo disagio psicologico viene vissuto da tante persone e questo ha dato modo di parlarne ed è importantissimo”, commenta Marco nel video assieme al figlio Filippo mostrato in diretta tv. “Mi dà una grande forza e lo ringrazio”, dice Bellavia, che ringrazia pure Alfonso Signorini: “Ho trovato grande solidarietà, non lo immaginavo”.

Marco Bellavia: “Depressione? Siamo tanti ad avere questi disagi”

“La gente mi vuole bene”, continua Marco Bellavia nel suo intervento al Grande Fratello VIP. “Quello che è successo ha aperto la porta verso un problema che tante persone hanno e che non devono essere dimenticate”, racconta l’ex gieffino. Marco è felice di aver acceso fare su un disagio che evidentemente vivono tante persone: “Noi esistiamo e questi problemi siamo tanti ad averli”, dice. “La storia vera vorrei raccontarvela, ma ora io e Filippo vi salutiamo…”, conclude nel collegamento. Un intervento che intenerisce Alfonso, che rivolgendosi al pubblico e a vip dentro la casa manda un messaggio importante: “Ricordiamoci chegli psicofarmaci sono degli aiuti, non dei mostri”.

