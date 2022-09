Marco Bellavia e Pamela Prati sempre più vicini/ La strana richiesta al GF Vip “Dovreste lasciarmi solo…”

Marco Bellavia e Pamela Prati sempre più vicini tra le mura del Grande Fratello Vip 2022. Le ultime notizie in arrivo dalla Casa più spiata d’Italia mostrano il concorrente impegnato in un serrato corteggiamento, fatto di dolci parole e persino di una richiesta inaspettata ai coinquilini. Tra i due potrebbe davvero nascere qualcosa, almeno secondo Antonino Spinalbese che osserva le dinamiche e si lancia in alcune considerazioni sulla reazione di Pamela Prati e su come Marco Bellavia sta conducendo la sua corsa alla conquista.

Nelle scorse ore, il gieffino ha detto chiaramente di trovarla “speciale” e non ha nascosto di provare qualcosa per lei. Ma sarà un sentimento corrisposto? Sui social in tanti sono pronti a scommetterci: Marco Bellavia e Pamela Prati coppia esplosiva al Grande Fratello Vip. Ma c’è anche chi insinua il dubbio che sia tutto una montatura per aggiungere pepe alle cronache del reality, una trovata in salsa gossip senza alcun fondamento. Quello che emerge ora, però, sembra essere un reale coinvolgimento del concorrente nei confronti della showgirl con continue battute romantiche: a tavola come in salotto, passando per il bagno e il giardino, Marco Bellavia cerca in tutti i modi di ritagliarsi del tempo per stare con lei.

Marco Bellavia corteggia Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022: “Dovreste lasciarmi solo…”

Tra le mura del Grande Fratello Vip 2022 c’è molto fermento e stavolta si tratta di una possibile coppia inaspettata. Marco Bellavia e Pamela Prati potrebbero farsi protagonisti di una storia che nessuno immaginava proprio sotto le telecamere del reality di Alfonso Signorini, e quanto andato in scena nelle ultime ore non fa che aggiungere sale a un racconto già curioso e inedito. Il concorrente non si nasconde più e il corteggiamento per la showgirl ormai è palese. Persino a tavola, dove Marco Bellavia ha fatto una esplicita richiesta ai coinquilini: “Secondo me dovreste uscire tutti da questa stanza e lasciarmi solo con Pamela”. Pamela Prati ha reagito divertita, secondo alcuni forse anche un po’ lusingata e coinvolta: “C’è tutta l’Italia da anni in fila… Io cerco uomini, non maschi (…) Lui per sfinimento le conquista”.

Gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip si sono accorti che l'interesse di Marco Bellavia per Pamela Prati non è finzione, a partire da Antonino Spinalbese che si dice emozionato dalle dinamiche del corteggiamento a cui assiste nella Casa: "Questo sfuggire di Pamela mi piace, mi emoziona, viene e sfugge, viene e sfugge…". "Pamela è speciale anche per il suo vissuto – ha dichiarato Marco Bellavia in una chiacchierata con l'ex di Belen –. La conquista è la cosa più bella di tutte, è il percorso che fai per raggiungere l'obiettivo, fidanzarti, sposarti, ma il percorso è il divertimento e molti non se ne rendono conto". Marco Bellavia e Pamela Prati possono davvero formare la coppia numero uno nella Casa? Lui non sembra avere molti dubbi e le dice: "Hai bisogno di un uomo come me".











