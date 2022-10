Marco Bellavia, Elenoire e Patrizia contro il GFVIP/ “Televoto andava aperto a tutti”

Grande fratello vip 7, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti contestano i provvedimenti per il caso Marco Bellavia

Il Grande fratello vip 7 prosegue dopo la quinta puntata funesta, che ha segnato il fallimento di molti tra i suoi concorrenti agli occhi dei telespettatori -per l’intolleranza mostrata verso Marco Bellavia, al punta tale da provocarne il ritiro- e tra le polemiche in corso non mancano quelle interne, con Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti. Quest’ultime, che in puntata sono finite al televoto flash seguito alla squalifica di Ginevra Lamborghini, tra i provvedimenti esemplari stabiliti dalla produzione del gioco per gli atteggiamenti a sfondo di bullismo che Marco Bellavia ha subito nella Casa agli occhi del pubblico, alimentano il fuoco del polemica web che vede contestare la non estensione della squalifica agli altri concorrenti che, come Ginevra, avrebbero in qualche modo emarginato l’ex volto Bim Bum Bam portandolo a fargli rivivere il “male di vivere” contro cui lui combatte. “Giovanni, Gegia, io e te, ma anche altri hanno detto cose.. ma hanno preso quelle”, ha infatti dichiarato Elenoire Ferruzzi in confidenza con Patrizia Rossetti, mentre le due si trovavano a conversare in giardino. Parole che, inequivocabilmente, si palesano come una contestazione del televoto ad eliminazione indetto sui soli 4 concorrenti -nominati dalla produzione come “i più bulli”- nel mezzo di una moltitudine di vip -salvo la pace di Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan- che i telespettatori taccia di bullismo ai danni del ritirato.

Tra i 4 finiti al televoto flash ad eliminazione stabilita dal pubblico tv, in seguito al caso Bellavia, è stata decretata l’uscita dalla Casa di Giovanni Ciacci. Con il 3% delle preferenze espresse dal pubblico tv per il suo salvataggio al televoto lampo, l’opinionista tv e hairstyler paladino della lotta ai pregiudizi e all’ignoranza il nuovo eliminato dal Grande fratello vip 7, per cui il peggiore tra i responsabili degli sfondoni bullisti stigmatizzati dal web, dopo la squalificata Ginevra Lamborghini.

Molto presto, intanto, Elenoire Ferruzzi potrebbe anche lei vedersi fuori dai giochi, dopo che all’alba del 3 ottobre, data in cui era prevista la puntata dei provvedimenti, la transgender si diceva intenzionata al ritiro dal Grande fratello vip 7. Una volontà espressa in confidenza con la coinquilina vip Giaele De Donà. Che sia legata al caso Marco Bellavia che la vede figurare nella black-list degli sfondoni bullisti della Casa? “Non ce la faccio più a lavarmi così, andare in bagno così, e il microfono e le cose…basta! No no. Ma che me ne frega a me [di restare, ndr]”, ha esordito, per poi proseguire-. “Non sono mica obbligata! Se sto pensando di abbandonare? Certo! Chi me lo fa fare a stare qua a me? Io non posso stare male, nella mia vita sono stata troppo male, basta. Non me ne frega un c***o, non me ne frega niente”.

