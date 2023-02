Marco Bellavia, flirt con l’ex sheila?/ Il manager Tony Toscano svela la verità

Marco Bellavia e la paparazzata con l’ex Sheila

Marco Bellavia è stato il protagonista di una paparazzata da parte del settimanale Chi che lo ha pizzicato in compagnia di Sheila, una sua ex conoscenza con cui è stato pizzicato durante un pranzo. Le foto, pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, hanno scatenato la reazione di Pamela Prati che ha deciso di mettere un punto al suo rapporto con Bellavia. Quest’ultimo, ai microfoni di Pomeriggio 5, ha raccontato tutta la verità sulla paparazzata di cui è stato protagonista.

Marco Bellavia: "Paparazzata con Sheila? Lo ha fatto anche con altri"/ "Pamela Prati? La amo, sto male"

“Le ho detto io non vengo a Milano e non voglio trovare dei fotografi visto che ho un rapporto con Pamela Prati. Vieni nel mio paesello. È arrivata sotto casa mia, mi ha messo le braccia al collo e mi ha baciato in bocca. Siamo andati al ristorante giapponese dove vado sempre con mio figlio. Tornata dal bagno, si è messa sulle mie ginocchia e mi ha dato un altro bacio. Quando scopro le foto, ci sono rimasto malissimo. Io sicuramente non ho chiamato i fotografi. Qualcuno ha chiamato i paparazzi”, ha detto nella puntata di Pomeriggio 5 del 15 febbraio.

Sheila Capriolo incastra Bellavia: "Il bacio? Lui mi ha messo la lingua in bocca due volte!"/ "Poi è sparito"

Le parole di Tony Toscano, il manager di Marco Bellavia

A commentare la situazione sentimentale di Marco Bellavia è stato poi il manager Tony Toscano che è anche il manager di Sarah Altobello. Ospite dell’ultima puntata del GFVip Party, ai microfoni di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, Tony Toscano ha parlato così dell’accaduto e del rapporto tra Bellavia e Pamela Prati.

“Il sogno di Maro per Pamela c’è sempre nel senso che lui la stima, la rispetta e le vuole bene. Mi ha sempre parlato alla grande di lei e quindi penso che l’affetto, l’amore, la stima e la simpatia per Pamela ci siano sempre che poi sia stato circuito da una persona venuta fuori dal nulla che l’ha tampinato sul cellulare per andare a prendere un caffè con lui e poi tutto quello che è successo parla chiaro. Non voglio giudicare nessuno, ma inconsciamente siamo caduti dal pero in questa situazione che non era prevista“, dice Tony Toscano. Cliccate qui per vedere il video.

Marco Bellavia e Sheila Capriolo si sono lasciati?/ Lei svela: "E' tutto fake!"

