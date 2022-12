Marco Bellavia: “Ho avuto attacchi di ansia e panico continui al GF Vip”/ “Ecco cosa ha scatenato tutto”

Marco Bellavia ospite a Pomeriggio 5, retroscena inediti sul malessere manifestato al GF Vip: “Ecco cos’è accaduto”

Per la prima volta dalla sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip Marco Bellavia è ospite a Pomeriggio 5 e racconta a Barbara D’Urso retroscena inediti del suo malessere. Marco spiega nel dettaglio cosa gli è davvero successo durante i nove giorni nella Casa, specificando dunque le cause che lo hanno portato ad abbandonare il gioco.

“Oggi sto molto bene. – chiarisce subito Bellavia alla D’Urso – Io non ho un problema di base come molti hanno detto. Io, come mi ha detto lo psichiatra con cui ho parlato, ho avuto un problema proprio fisico e mentale dentro la Casa perché non ho dormito”. Marco spiega che il suo malessere è stato momentaneo: “Ho sbagliato ad approcciarmi alla Casa, il non dormire mi ha scatenato delle crisi allucinanti, sembravo come ubriaco!” ha aggiunto.

Marco Bellavia: “Ho avuto attacchi di ansia e di panico continui”

Marco Bellavia ha dunque continuato nel suo racconto, spiegando che: “Il mio problema è nato in quei giorni, non dormendo ho avuto attacchi di ansia e di panico continui che mi hanno creato un forte scompenso emozionale. È stata una cosa molto forte ma temporanea.” Di quei giorni drammatici nella Casa ha poi rivelato di aver ben pochi ricordi: “Io ho fatto delle cose che non mi sono reso conto di fare! Avevo il mio corpo che andava da una parte e la mente completamente dall’altra.” E suo figlio come l’ha presa? “Filippo si è accorto, ha percepito, comunque è abbastanza grande quindi ha capito.” ha spiegato Bellavia.

In merito al comportamento di alcuni ex compagni gieffini Marco Bellavia ha poi dichiarato: “Da alcune persone non me lo sarei mai aspettato, soprattutto da persone che conosco da anni. Invece da persone più giovani ho trovato un atteggiamento più solidale.”











