Marco Bellavia in crisi scoppia in lacrime, cosa è successo?/ Fan preoccupati e…

Marco Bellavia ha avuto un momento di crollo ed è scoppiato a piangere. Per il concorrente del Grande Fratello Vip non sono stati giorni semplici e spesso è finito nel mirino a causa di alcuni comportamenti. Le pressioni e i giudizi ricevuti devono essere stati un boccone amaro per Marco che proprio questa mattina, al suo risveglio, è stato assalito da un momento di malinconia e di tristezza. In solitudine, fuori dalla sua stanza, il mental coach comincia a piangere. George Ciupilan si accorge subito che qualcosa non va e gli si avvicina chiedendogli che cosa fosse successo. Marco però sembra non essere intenzionato a svelare i motivi del suo malessere. George gli dice: “Dai su che ci siamo appena svegliati. Non puoi piangere di prima mattina”. Sarà forse a causa degli eventi che lo hanno visto protagonista negli ultimi giorni o dietro le sue lacrime si nasconde qualche causa più profonda?.

Gli inquilini sono preoccupati per l’atteggiamento di Marco tanto che Gegia si appella al gruppo: “Dobbiamo aiutarlo”. Gegia è convinta che Bellavia sia preda di un esaurimento nervoso e fa notare: “Siamo qui anche per aiutarci a vicenda e non solo per massacrarci”. Giovanni Ciacci ha fatto poi notare a Gegia: “Ha pianto tutta la notte”. Luca Salatino anche esclama: “Poverino”.

Marco Bellavia è nel mirino di Ginevra Lamborghini. La concorrente del Grande Fratello Vip non sopporta alcuni atteggiamenti di Bellavia e discutendo con Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro fa notare che secondo lei, Marco non sarebbe minimamente interessato alla Prati ma che la stia usando per visibilità. Ginevra ha infatti dichiarato: “Io penso davvero che lui non sia interessato a Pamela. La sta utilizzando per fare la parte dell’innamorato. (…) Spero veramente che Pamela non cominci a provare dei sentimenti verso ’sto ‘tappone’ perché, guarda, mi dispiacerebbe molto. Perché Pamela non se lo merita”. L’ipotesi è stata sposata anche da Edoardo e Daniele Dal Moro che sostengono che Marco Bellavia abbia adottato questa strategia per rimanere il più a lungo possibile nella casa del Grande Fratello Vip. Ginevra pensa che Bellavia abbia dei comportamenti maldestri nei confronti anche degli altri inquilini: “Marco deve sempre dire la sua”, ha evidenziato.

Intanto secondo alcuni spettatori molto attenti del GF Vip 7, Marco Bellavia sarebbe stato sorpreso dalle telecamere del reality in atteggiamenti “piccanti” e poco equivocabili. A sostenerlo ci sono due esperti di gossip molto popolari in rete, Deianira Marzano e Amedeo Venza. Immediatamente alcuni utenti si sono interrogati sull’episodio, parlandone su Twitter. “Dalle storie di Deianira ho saputo che c’è un video di Marco Bellavia che si fa un “solitario” nella Casa, “ma tutt’appost”?” ha twittato un utente, riferendosi all’esperta di gossip che pubblica spesso aggiornamenti su Instagram e che è arrivata puntuale anche questa volta.











