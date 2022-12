Marco Bellavia, la dolce dedica di Pamela Prati per il compleanno/ “All’uomo che..”

Pamela Prati fa gli auguri a Marco Bellavia: l’ex Grande Fratello vip compie gli anni oggi

Mentre prosegue il gioco del Grande Fratello vip 2022, gli ex gieffini Pamela Prati e Marco Bellavia tornano al centro del gossip, per un dolce messaggio di augurio destinato all’ex Bim Bum Bam. Non tutti sanno che in data odierna, 9 dicembre 2022, l’ex volto icona di Bim Bum Bam compie gli anni. Nonostante le 58 primavere segnate oggi con il compleanno, Marco Bellavia mostra una perfetta forma fisica e anche una buona salute mentale, dopo aver meditato, seppur sofferta, la scelta di lasciare anzitempo il percorso intrapreso nel gioco del Grande Fratello vip 2022. Non appena resosi conto che una serie di atteggiamenti avversi da parte del resto del gruppo di gieffini stava per soffocarlo, tanto da sentirsi vicino al male di vivere, lui ha optato per il ritiro dal reality.

A stargli vicino nella Casa, nel percorso vissuto tra alti e bassi, é stata in particolare la presenza della diva Pamela Prati. La diva, come lui concorrente del gioco dei vip in corso, ha ad un certo punto avvertito un improvviso allontanamento di Marco Bellavia, dovuto proprio alla crisi che l’ex Bim Bum Bam stava vivendo per gli attacchi dei compagni avversi, che il web ha tacciato di bullismo, fino al ritiro dal gioco del mentale coach. E dopo che anche la diva é uscita dalla Casa, in quanto eliminata al televoto dal Grande Fratello vip 7, in molti tra i telespettatori si chiedono in che rapporti siano, ora, i due gieffini. Ma a quanto pare i due conoscenti vip restano in contatto, con la diva che avanza i suoi sentiti auguri a Marco Bellavia, tra le Instagram stories.

Il dolce messaggio di Pamela Prati per Marco Bellavia

“Buon compleanno all’uomo che mi ha fatto tornare il sorriso”, é il messaggio che rilascia l’ex Primadonna del Bagaglino in un messaggio di auguri destinato al cavaliere che le ha fatto la corte serrata nella Casa più spiata d’Italia. Con la sua vicinanza mostrata verso Pamela, Marco Bellavia sta appassionando i cuori dei rispettivi fandom dei due vipponi, regalando emozioni al cardiopalmo, che arrivano anche nel giorno del suo compleanno. Che possa ufficializzarsi la “coppia vip”, nell’imminente, anche dopo e oltre i riflettori del Grande Fratello vip 2022, non é quindi un’ipotesi azzardata.

