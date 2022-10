Marco Bellavia, l’ex fidanzata Marianna Bosis “non doveva entrare al GF Vip”/ “Rischiò la vita…”

Marco Bellavia, parla l’ex fidanzata Marianna Bosis: “Non doveva entrare al Grande Fratello Vip“

Il caso Marco Bellavia continua a far parlare di sé, dopo il ritiro del concorrente dal Grande Fratello Vip 2022 per essere stato deriso e bullizzato per via della sua condizione psicologica. A parlare questa volta è Marianna Bosis, ex fidanzata del conduttore, che ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiùTv in cui ha parlato della loro relazione: “Ho molto amato Marco Bellavia, sono stata la sua fidanzata dal 2016 al 2020, siamo stati una cosa sola. Complici. Innamorati. Poi il mio amore nei suoi confronti è andato scemando, ci siamo allontanati, ma non ci siamo mai persi di vista“.

Marco Bellavia, Sara Manfuso sfogo contro GFvip/ "Quelle immagini mai andate in onda"

La donna è sempre stata a conoscenza delle condizioni di Marco Bellavia, al punto che si è detta stupita per la sua partecipazione al reality. Secondo lei, infatti, per la situazione di salute mentale di cui ha sofferto, non avrebbe dovuto prendervi parte: “Io so tutto della condizione di salute di Marco e quando mi ha detto che sarebbe entrato nella Casa del Grande Fratello Vip ci sono rimasta di sasso: in passato è stato troppo male, non doveva entrare“.

Marco Bellavia, Sara Manfuso sfogo / "Non pensavo che avesse il male di vivere"

L’ex fidanzata di Marco Bellavia, confessione choc: “Ha rischiato la vita“

Marianna Bosis racconta alcuni inediti dettagli della vita di Marco Bellavia, segnata dai problemi di salute mentale e da una profonda crisi che l’ha gettato in una fase depressiva. Nel corso dell’intervista al settimanale DiPiùTv, l’ex fidanzata racconta: “Qualche anno fa Marco ha vissuto il peggiore dei momenti che hanno caratterizzato il suo percorso psicologico e psichiatrico. A Parabiago, tra le mura della casa di sua madre, durante un momento di crisi ha rischiato perfino la vita. Suo fratello, che gli vuole un bene dell’anima, sa tutto“.

Nikita Pelizon "bullizzata" dai concorrenti del GF Vip/ Marco Bellavia interviene

In seguito alla crisi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 è stato anche ricoverato “Dopo una crisi più violenta del solito hanno dovuto ricoverarlo d’urgenza. Marco ha passato un periodo in clinica, quando è uscito è sembrato a tutti noi che stesse meglio“. L’esperienza nel reality è stata di breve durata per Marco Bellavia: credeva infatti di poter sfruttare tale partecipazione come un’occasione di rinascita interiore, tuttavia il comportamento degli ex coinquilini non l’hanno affatto aiutato. Ora si trova a casa, sta meglio e potrebbe presto tornare al Grande Fratello Vip 2022 per un confronto con i concorrenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA