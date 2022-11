Marco Bellavia: “Non sono depresso”/ Dà a Ciacci la seconda chance, rientra al GFvip?

Grande Fratello vip 2022, Marco Bellavia si racconta dopo il ritiro dal reality: l’intervista tra dolore e forza

Per molti può dirsi il vincitore mancato del Grande Fratello vip 2022 in corso, Marco Bellavia, che dopo il ritiro torna a presenziare al reality come ospite in studio, palesandosi vicino ad un rientro nella Casa. Tra le pagine di Mio, a cui lui rilascia ora una nuova intervista, non si esclude infatti una re-entry da parte di Marco al Grande Fratello vip 2022.

Dai più, tra i telespettatori, viene ricordato principalmente per aver condotto dal 1990 al 2001, Bim bum bam, un programma per ragazzi ancora oggi molto amato da diverse generazioni di telespettatori, e negli anni Ottanta diventava attore protagonista per il ruolo di Steve, nella celebre serie TV Love me Licia con Cristina D’Avena. Tornato in TV, nel ruolo di concorrente al Grande Fratello vip 2022, ha lanciato un invito generale alla lotta contro il male di vivere attraverso l’unione e a dispetto di divisione ed emarginazione, consapevole che il disagio vissuto nella realtà del suo quotidiano lo accomuna a tanti, con delle ripercussioni che lui talvolta tende a rivivere, data la sua sensibilità. Proprio come é accaduto nella Casa, con il rigurgito della crisi emotiva scatenatosi in lui nel momento in cui riceveva dai coinquilini atteggiamenti di intolleranza al suo invito, passati al centro della cronaca rosa come una condotta a sfondo di bullismo con il conseguente ritiro dal gioco da parte dell’ex Bim Bum Bam. Il suo messaggio, salvo la pace dei “neutrali” Antonella Fiordelisi, George Ciupilan e Luca Salatino, non ha trovato accoglimento nella Casa, se non tra le critiche e le altre reazioni avverse, come l’appellativo di “malato”, e le accuse di una strategia mediatica volta alla visibilità e al business. Eppure, al settimanale che lo intervista a margine del reality, lui smentisce di essere depresso allo stato attuale, dicendosi grato al GFvip per averlo condotto ad un viaggio nei meandri della mente, che gli ha permesso di essere veicolo della sofferenza di chi vive i disagi della psiche, tra solitudine e indifferenza.

“Non avevo fatto i conti con le regole della Casa – dichiara, facendo della autoanalisi rispetto al suo Grande Fratello vip 2022, chiarendo quindi la sua posizione nel gioco-. Molti si lamentano di dormire poco mentre si trovano rinchiusi nel Bunker e anche io non ho più avuto il controllo del sonno, dei miei affetti e del tempo: il risultato è stato uno squilibrio emotivo forte”. Da qui, quindi, la clamorosa smentita, rispetto a chi gli ha dato o darebbe del “depresso”, anche se lui si dice vicino a chi soffre di depressione, un disagio che lui evidentemente conosce di persona: “Non sono depresso, ma sono molto vicino a chi lo è e si è immedesimato in me”.

Marco Bellavia, quindi, può dirsi un superstite di se stesso e del naufragio dell’io, e oltre che per i successi TV negli anni ’90, fa parlare di sé anche per la lovestory avuta con la storica showgirl Paola Barale. Intanto, inoltre, fa appassionare i fan con la vicinanza palesata nella Casa a Pamela Prati. Lui ha definito l’ex dell’inesistente Mark Caltagirone come la “very ultimate diva” della TV e dal Grande Fratello vip 2022 Pamela lo ringrazia con tanto di sonoro “ti amo”. Ma non solo. In una puntata del Grande Fratello vip 2022 lui si é detto disposto a sottoporsi alla quarantena per una re-entry nella Casa, occasione in cui lui tornerebbe a dormire con Pamela Prati sotto lo stesso tetto e riprenderebbe la frequentazione avviata con la “diva” da dove l’hanno lasciata in sospeso. Che possa concretizzarsi il rientro nel gioco? Al momento non é certo che la “diva” voglia attendere Bellavia nel reality, visto che alla nuova puntata lei ha minacciato un ritiro dal Grande Fratello vip 2022. Tra gli altri inquilini conosciuti nella Casa desta clamore mediatico, poi, Giovanni Ciacci, che gli ha chiesto scusa per gli atteggiamenti di impermeabilità assunti nei suoi riguardi, al gioco di Canale 5. Che i due siano riusciti ad avere un confronto anche a telecamere spente? Neanche su questo quesito Marco Bellavia si risparmia, dicendosi disposto a concedere una seconda chance al primo concorrente sieropositivo all’Hiv nella storia del Grande Fratello: “Non ci siamo ancora parlati, ma lo faremo. Tutti hanno diritto a una seconda opportunità». Gegia, l’altra coinquilina avversa, invece, ha postato

uno scatto via social e con la descrizione a lui indirizzata, scrivendo: “Lo perdono”. Ma cosa ne pensa lui? «Io la perdono – é la replica dell’ex Bim Bum Bam- anche se insiste con il suo atteggiamento e poi butta tutto sul ridere».











