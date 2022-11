Marco Bellavia, notte con Pamela Prati al Grande Fratello vip 2022?/ La decisione…

Marco Bellavia torna al Grande Fratello Vip 2022?

Marco Bellavia, dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2022 e aver avuto il confronto con tutti i concorrenti, è ospite in studio insieme a tutti gli eliminati. Nell’ultima puntata, Marco Bellavia ha espresso il desiderio di poter tornare nella casa per fare una sorpresa a Pamela Prati e dormire con lei. Un desiderio che ha anche Pamela Prati che, parlando con le altre inquiline, ha ammesso di provare un interesse per Bellavia.

“Alfonso, fai entrare Bellavia”, è stata la richiesta di Pamela Prati. “Perché? Sei stanca di dormire sola?”, ha chiesto Signorini alla Prati che ha ammesso – “Voglio dormire con lui”. Una confessione che ha spiazzato tutti, ma che ha fatto piacere allo stesso Bellavia che ha così fatto un’esplicita richiesta a Signorini: “Questa è una dichiarazione, anche un po’ spudorata. Va bene, io vado. Faccio la quarantena da lontano, nella cameretta. Pamela vista questa tua dichiarazione, devo essere sincero e accetto di mettermi in gioco con te, sono disposto a fare la quarantena ed entrare a supportarti in questa avventura“, le parole di Marco.

La scelta del Grande Fratello Vip sulla richiesta di quarantena di Marco Bellavia

Nell’ultima puntata di Casa Pipol, sono stati affrontati diversi temi legati al Grande Fratello Vip 2022 tra cui la fine della storia d’amore tra Luciano Punzo e Manuela Carriero. Al termine della puntata, inoltre, è stata affrontata anche la richiesta di Marco Bellavia di poter fare la quarantena per trascorrere una notte nella casa insieme a Pamela Prati.

Richiesta che, a quanto pare, non sarebbe stata accettata dalla produzione che avrebbe rifiutato come hanno fatto sapere gli opinionisti di Casa Pipol. Il no del Grande Fratello Vip sarà definitivo o cambierà qualcosa nel corso delle prossime settimane?

