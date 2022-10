Marco Bellavia: “Paola Barale? Stavamo per sposarci”/ “Poi ha sposato Gianni Sperti…”

Marco Bellavia e la storia d’amore con Paola Barale

Nel passato sentimentale di Marco Bellavia c’è un amore importante e famoso ovvero quello con Paola Barale di cui il conduttore ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 12 ottobre. Quello con la Barale è stato un amore importante per Bellavia che, al magazine diretto da Alfonso Signorini, ha svelato che si sarebbero dovuti anche sposare. “Lei lavorava a La ruota della fortuna, io a Bim bum bam. Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così. Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson”, le parole dell’ex vippone.

Marco Bellavia: "A Mediaset ho litigato con tutti"/ "Mio figlio Filippo riferimento…"

Un matrimonio che, però, poi non è più stato celebrato. Nonostante la voglia di coronare il loro amore con i fiori d’arancio, tra Bellavia e la Barale è poi arrivata la rottura.

Marco Bellavia: la fine della relazione con Paola Barale

Paola Barale si è poi sposata realmente, ma non con Marco Bellavia ma con Gianni Sperti. Di quei momenti, il conduttore di Biu Bum Bam, al settimanale Chi, ha raccontato: “Poi ha sposato Gianni Sperti. In quegli anni per me era impossibile non montarsi la testa. Ho fatto disastri. Prima di Love me Licia non mi conosceva nessuno, dopo avevo 500 ragazzine sotto casa. Eravamo famosi come Eros Ramazzotti, come Gianni Morandi. Con i Bee Hive (il gruppo musicale del telefilm, ndr) riempivamo i palazzetti. Sono andato al concerto degli Spandau Ballet e, quando alcune ragazze mi hanno riconosciuto, è partito un boato: sono dovuti intervenire i poliziotti per portarmi al sicuro, è successo il finimondo”.

GF Vip, l'ex moglie di Marco Bellavia "situazione pesante anche per me"/ "Spero solo che Marco si riprenda.."

L’amore, poi, è tornato nella vita di Bellavia quando ha incontrato Elena, la madre di suo figlio Filippo. Conclusa la relazione con Elena, Bellavia ha poi avuto altri flirt, ma nulla di così intenso.

LEGGI ANCHE:

Marco Bellavia e la depressione/ "Vi racconto la storia vera", il 'ritorno' al GF

© RIPRODUZIONE RISERVATA