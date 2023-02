Marco Bellavia: “Paparazzata con Sheila? Lo ha fatto anche con altri”/ “Pamela Prati? La amo, sto male”

Marco Bellavia replica a Sheila Capriolo a Pomeriggio 5 e svela tutti i dettagli di quella serata ‘paparazzata’

Dopo Sheila Capriolo, Barbara D’Urso ospita a Pomeriggio 5 Marco Bellavia. L’ex gieffino è in studio per replicare alle dichiarazioni e alle accuse della sua ex e lo fa raccontando minuto per minuto ciò che è accaduto durante la loro cena ‘paparazzata’.

Sheila Capriolo incastra Bellavia: "Il bacio? Lui mi ha messo la lingua in bocca due volte!"/ "Poi è sparito"

“Era da novembre che mi chiedeva ripetutamente di vederci per un caffè, parliamo del periodo dopo la mia uscita dal Grande Fratello Vip. – ha esordito Bellavia su Canale 5 – Lo ha fatto insistentemente per mesi, poi quando mi sono sentito meglio ci siamo visti.” Marco spiega di averle dunque chiesto di vedersi in un posto vicino casa sua per evitare che qualcuno potesse fotografarli e fraintendere la loro uscita, soprattutto temendo per la sua frequentazione appena iniziata con Pamela Prati.

Orietta Berti su Pamela Prati "sembra una suora"/ "Con quell'acconciatura lì..."

Marco Bellavia: “La paparazzata di Sheila? Lo ha fatto anche con altri” e Ivan Rota conferma

Il racconto di Marco Bellavia si arricchisce poi di ulteriori particolari: “Quella sera è arrivata sotto casa mia, mi ha buttato le braccia al collo e mi ha baciato sulla bocca che io sono rimasto spiazzato. Siamo poi andati al ristorante giapponese in cui mangio sempre con mio figlio, cosa che le ho detto e, guarda caso, sul giornale c’era questo particolare.” Racconta poi di un altro bacio che è stato lei a darle nel ristorante, pur ammettendo di essere stato “un cretino” perché al bacio ci è stato.

Marco Bellavia e Sheila Capriolo si sono lasciati?/ Lei svela: "E' tutto fake!"

L’ex gieffino spiega dunque di aver indagato sulla cosa e di aver scoperto che Sheila aveva provato lo stesso ‘piano’ con altre persone, cosa confermata in studio anche dal giornalista Ivan Rota. “Mi hanno fatto il piano completo della situazione e ho saputo la verità: era stata fatta una spiata che io sarei uscito con una persona quella sera. Io non sono stato, lei dice di no, ma qualcuno è stato!” aggiunge Bellavia, tenendosi sul vago ma facendo intendere l’accusa all’ex. Marco ammette infine di stare male da giorni per quanto di conseguenza accaduto con Pamela Prati: “Io ero fidanzato, avevo una storia con Pamela di cui ero innamorato e di cui sono innamorato ancora ora. Sono 10 giorni che sto male”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA