Marco Bellavia, perché non è in studio al GF VIP con gli ex concorrenti?/ “Non per scelta sua”, la verità è..

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2022 si continua a parlare di Marco Bellavia. Settimana scorsa l’ex conduttore di Bim Bum Bam è tornato in studio per avere un confronto con i suoi ex coinquilini, in particolare: “Ho avuto un problema e sono uscito da soli perché voi me ne avete dette di tutti i colori. Si salvano solo due o tre su 22. Ora sono lucido, mi sono ripreso, mi fa rabbia essere fuori da questo gioco che ho sognato per 22 anni. Voi ci avete messo 22 giorni per farmi fuori, la colpa è mia ma è anche un po’ vostra”. Nei giorni scorsi sopra la casa di Cinecittà è volato un aereo con un messaggio per Marco Bellavia: “Marco, l’Italia è tutta con te”. Tuttavia, nessuno dei vipponi ha notato il velivolo, perché gli autori hanno chiesto ai concorrenti di restare in casa (hanno fatto notare alcuni telespettatori della diretta h24).

“Ieri sera al GF VIP è stato ignorato un momento così bello fatto dai suoi fans al mio caro artista Marco Bellavia e non so perché. Ricordate che la felicità è fatta di sincerità, rispetto, educazione e amore per gli altri”, ha scritto Tony Toscano, manager di Marco Bellavia, su Instagram. Ma non è tutto. In molti si sono chiesti per quale motivo l’ex gieffino non sia ospite in studio come tutti gli altri concorrenti che hanno lasciato il reality: “Purtroppo non dipende da noi è il GF che decide”, ha risposto il manager alle numerose domande. “Considerando il livello dei soggetti seduti in prima fila, trovo questa scelta vergognosa e un ulteriore schiaffo alla battaglia che abbiamo portato avanti”, ha commentato un utente su Twitter.

Il manager conferma che è la produzione del GF a non invitare Marco in studio. Considerando il livello dei soggetti seduti in prima fila, trovo questa scelta vergognosa e un ulteriore schiaffo alla battaglia che abbiamo portato avanti. #gfvip pic.twitter.com/sto687sGFT — Fabiana🗯 (@__Fabiana___) October 27, 2022

