Marco Bellavia, perchè si è ritirato dal Grande Fratello Vip?/ L’ultimo confessionale

Marco Bellavia, cos’è successo nell’ultimo confessionale al Grande Fratello vip 2022?

Sabato mattina, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip 2022 dopo giorni stressanti in cui aveva ammesso di aver bisogno di aiuto chiedendo un sostegno agli altri concorrenti. Una decisione di cui gli altri vipponi e il pubblico sono stati informati con un comunicato ufficiale che non svelava le cause di tale scelta da parte del conduttore di Bim Bum Bam. Nella giornata di sabato, infatti, nelle ore precedenti all’annuncio, Marco Bellavia non è mai stato immortalato dalle telecamere nè menzionato dai compagni de non all’ora di pranzo. “Marco è ancora nel confessionale?”, aveva chiesto Cristina Quaranta agli altri inquilini di Cinecittà.

Cos’è successo, dunque, a Bellavia nelle ore precedenti alla diffusione del comunicato ufficiale? Qual è la causa che l’ha spinto ad uscire dalla casa di cinecittà volontariamente dopo poche settimane? A svelare in parte l’accaduto è stato Alfonso Signorini.

Signorini mostra l’ultimo confessionale di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022

Al termine del daytime del Grande Fratello Vip 2022 del 3 ottobre, Alfonso Signorini, in collegamento dallo studio, in vista della diretta della quinta puntata, ha parlato del caso Marco Bellavia mostrando, per la prima volta, alcune immagini di Marco sia nella casa che nel confessionale. Immagini che mostrano Bellavia prima di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà per tornare alla sua quotidianità. Le immagini sono state accompagnate da un discorso di Signorini che ha detto:

“Sabato mattina come avrete visto tutti Marco Bellavia ha deciso di lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Queste sono le immagini drammatiche del suo ultimo confessionale. Ha annunciato a tutti noi che non ce l’avrebbe più fatta ad andare avanti nel suo percorso. Una decisione maturata dopo una notte di venerdì particolarmente difficile. Una decisione che pareva essere irrevocabile. La casa può essere una cura in un momento della vita. La storia di Pamela Prati lo dimostra, ma lei è una donna più risolta. Ma anche Bossari ha trovato una nuova linfa vitale. La casa però può anche ingigantire i problemi, la convivenza forzata, la sensazione di costrizione. Non era forse un percorso adatto per la sua situazione in questo momento”.

