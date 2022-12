Marco Bellavia: “Provarci con Gegia? Ecco cos’è successo sotto le coperte”/ “Il piedino e…”

Marco Bellavia a Gegia a Pomeriggio 5: “Ecco cosa mi ha ferito di più”

Gegia e Marco Bellavia a confronto nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ospita i due ex gieffini che mettono ufficialmente fine ai loro dissapori passati, nati per alcune spiacevoli frasi dette dalla comica romana durante il momento di crisi di Marco.

Gegia: "Spinalbese? Innamorato di Belen"/ "Bellavia ci ha provato, l'ho mandato a.."

Gegia gli chiede nuovamente scusa in diretta a Pomeriggio 5, poi è Marco Bellavia a chiarire perché proprio l’attrice è stata una delle concorrenti che più l’hanno ferito durante quei momenti difficili: “Gegia, che era la persona più vicina a me perché mi dormiva vicino, ha anche cercato di fare qualcosa in più… Mi hanno ferito un po’ tutti allo stesso modo, ma di Gegia mi è dispiaciuto quello che ha detto di me poi dopo, quando è uscita al GF Vip.”

Ginevra Lamborghini attacca Bellavia: "Con il tuo tweet mi hai fatta sembrare un mostro"/ "Insulti da mesi"

Gegia e Marco Bellavia: “Ecco cos’è accaduto sotto le coperte al GF Vip”

L’argomento però si alleggerisce quando Marco Bellavia fa una battuta, ricordando quando Gegia ha detto che ci ha provato con lui al Grande Fratello Vip. “Ha detto anche che ci avevo provato con lei! – così spiega ciò che realmente è accaduto in quell’occasione tirata in ballo dalla comica – Io volevo fare un po’ lo stupido sotto il letto muovendo le lenzuola, ma non è che ci ho provato!” Gegia conferma: “Lui mi ha detto di voler fare ‘Sandra e Raimondo’ muovendo le lenzuola, poi mi faceva il piedino”, ha aggiunto. Un gesto, quello col piedino, che Bellavia conferma ma sottolinea essere stato un gioco.

LEGGI ANCHE:

Bellavia attacca Ginevra Lamborghini, Amaurys si infuria: "Non l'avevi perdonata?"/ Web indignato: "Buffoni!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA