Marco Bellavia riabbraccia il figlio Filippo dopo il GF Vip 7/ Video “Siamo ricchi…”

Marco Bellavia, reunion con il figlio Filippo

Marco Bellavia torna su Instagram mostrandosi insieme all’amore più grande della sua vita ovvero il figlio Filippo. Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2022 sabato mattina e aver seguito da casa la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2022 che è stata in gran parte dedicata a lui. Marco ha pubblicato una storia su Instagram in cui sorride insieme a Filippo, la persona più importante della sua vita. Dopo le immagini mostrate da Alfonso Signorini che ha trasmesso un filmato in prima serata con le ultime ore nella casa del conduttore, vedere Filippo nuovamente sereno insieme al figlio ha emozionato il popolo dei social.

Dopo aver abbracciato il figlio Filippo e avergli chiesto un bacio, Marco inquadra una pianta. “Sai che pianta è?” – chiede Bellavia a Filippo. “La pianta dei danè. Più diventa grande quella pianta, pare, è più si guadagnano soldi. Siamo ricchi”, dice ancora Marco.

La reazione del web al video di Marco Bellavia e il figlio Filippo

La storia pubblicata da Marco Bellavia è stata condivisa dalla pagina Instagram del settimanale Chi. Sotto il video, gli utenti hanno espresso la propria gioia nel vederlo nuovamente sereno accanto alle persone che ama come il figlio Filippo. “Marco ti vogliamo bene”, è il commento più gettonato dagli utenti che stanno dimostrando affetto e sostegno al conduttore di Bim Bum Bam.

“L’unica cosa che conta ora è la tua serenità. Tutta l’Italia è con te, ti vogliamo bene” – scrive un altro utente. Anche Patrizia Pellegrino, ex concorrente della scorsa edizione, ha lasciato un messaggio d’affetto a Marco: “Siamo tutti vicino a te al tuo meraviglioso ragazzo!”.

