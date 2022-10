Marco Bellavia torna al GF Vip: dalla depressione al ‘bullismo’ subito/ Arriva il confronto nella Casa

Grande Fratello Vip 2022: questa sera il grande ritorno di Marco Bellavia

Dopo settimane di silenzio, Marco Bellavia torna protagonista al Grande Fratello Vip 2022 nella puntata di questa sera. Ha fatto parecchio rumore il suo ritiro dal gioco, durante il quale ha confessato di soffrire di depressione e di difficili condizioni di salute mentale ma che, al posto di solidarietà, ha ricevuto solo bullismo e irrisioni dai coinquilini. Il primo tentativo di riavvicinamento dell’ex volto di Bim Bum Bam al reality è arrivato la scorsa settimana, con un video-messaggio indirizzato ad Alfonso Signorini e ai concorrenti.

Nel corso della puntata di questa sera, però, tornerà ufficialmente in studio come annunciato da Alfonso Signorini nel daytime di oggi pomeriggio: “Ci sarà finalmente il ritorno di Marco Bellavia in studio. Il grande protagonista di questa edizione torna finalmente con noi, avremo modo di fare una bella chiacchierata con Marco, conoscere un po’ della sua vita, delle sue emozioni, dei suoi sentimenti, delle sue fragilità. E poi ci sarà un incontro con i suoi coinquilini e credo che Marco qualche sassolino dalla scarpa vorrà toglierselo“. Come reagiranno i suoi ex coinquilini?

Marco Bellavia e il tema della depressione: “Disagio vissuto da tante persone“

Al Grande Fratello Vip 2022 Marco Bellavia ha parlato delle sue condizioni di salute, cercando conforto e solidarietà nei coinquilini ma invano. Nel video-messaggio mandato in onda in diretta tv poche puntate fa, l’ex concorrente ha focalizzato l’attenzione sulla depressione, malattia troppo spesso sottovalutata: “Questo disagio psicologico viene vissuto da tante persone e questo ha dato modo di parlarne ed è importantissimo“. La sua storia ha infatti riportato al centro dell’attenzione il tema della salute mentale.

Una tematica che non sempre viene affrontata da quei canali di comunicazione, come la televisione, che invece dovrebbero fare da cassa di risonanza per mettere alle luce problematiche spesso dimenticate: “Quello che è successo ha aperto la porta verso un problema che tante persone hanno e che non devono essere dimenticate“. Dopo il ritiro dal Grande Fratello Vip 2022, Marco Bellavia ha rivelato di aver ricevuto un’ondata di affetto e di solidarietà dall’esterno. E, a chiusura di video-messaggio, ha voluto specificare: “Ricordiamoci che gli psicofarmaci sono degli aiuti, non dei mostri“.

