Marco Bellavia vs Sara Manfuso/ “Scappata dal Gf Vip! Ha detto che dovevo curarmi…”

Marco Bellavia contro (quasi) tutti al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente, tornato prima in studio e poi nella Casa per un confronto con gli ex coinquilini, ha avuto anche modo di togliersi dei sassolini dalle scarpe. Non lo ha fatto solo con coloro che sono ancora in gioco né solo con gli eliminati, ma anche con chi come lui ha abbandonato il reality, seppur per motivi diversi. Il riferimento è a Sara Manfuso, che si è ritirata dal reality e a Verissimo ha parlato anche del caso Marco Bellavia.

Marco Bellavia "Mi avete fatto fuori"/ "Dispiaciuti per Ginevra Lamborghini, non per me"

“Non c’è una persona che è scappata”, ha detto inizialmente Marco Bellavia, non trovando sponda in Alfonso Signorini che non ha subito capito il riferimento. Dopo qualche secondo, però, è apparso chiaro che stava parlando di Sara Manfuso, di cui ha fatto espressamente il nome.

Marco Bellavia vs Sara Manfuso: “Doveva parlare qui, non altrove”

“Secondo me è scappata”, ha detto Marco Bellavia nel giardino del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini al suo fianco. Quindi, ha dato il via alla polemica diretta con Sara Manfuso. “Avrei voluto vederla in mezzo a dire le sue cose. Invece l’ho vista in tv in un altro programma a dire che ho delle patologie e che dovevo curarmi prima di entrare nella Casa”. Nel tono di Marco Bellavia si è notato il disappunto quando lo ha cambiato per la parola patologie. Infatti, subito dopo il mental coach ha sferrato l’attacco: “Si è sentita in dovere di fare il medico e dirmi cosa avessi. Lo ha fatto sia dentro che fuori”. Chissà se Sara Manfuso vorrà rispondere e in quali sedi lo farà…

Sonia Bruganelli punge Pamela Prati: "Ha sbagliato come gli altri con Bellavia"/ Lui: "Non la accuso perché…"

LEGGI ANCHE:

Bellavia contro Gegia: "Io ci ho provato con te? Potevi evitarlo!"/ Lei piange: "È vero, in modo simpatico…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA