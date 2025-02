Marco Bellocchio, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, è tra i nomi più blasonati per quel che concerne il cinema d’autore italiano. Nella sua carriera ha vinto importanti premi, come il Leone d’Argento alla regia alla Mostra del Cinema di Venezia, con il film “La Cina è vicina”. Altri premi importanti sono arrivati negli anni a seguire, come l’Orso l’Argento e ancora la Palma d’oro al Festival di Cannes nonché il Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia nel 2011. Da sempre interessato al mondo del cinema, si è specializzato a Roma per poi proseguire i suoi studi a Londra. Tornato in Italia, ha cominciato a dirigere i primi lungometraggi e ad ottenere i primi successi importanti.

Per quanto riguarda la vita privata di Marco Bellocchio, il regista si è sposato con l’attrice Gisella Burinato in prime nozze: con lei ha avuto il suo primo figlio, Pier Giorgio. Attualmente, invece, Marco Bellocchio è sposato con Francesca Calvelli, montatrice e collaboratrice del marito: i due insieme hanno avuto una figlia, Elena, che oggi è una donna ed è laureata in architettura.

Marco Bellocchio, chi è e gossip: l’amore con la moglie Francesca Calvelli

Marco Bellocchio è sposato ormai da diversi anni con la moglie Francesca Calvelli, di professione montatrice. I due si sono conosciuti nel 1992, quando hanno cominciato a lavorare insieme: “Lo incontrai e mi disse: «Va bene, fallo tu, però io ora devo partire». E se ne andò a Cortina con la sua fidanzata. Io sono rimasta in città, a lavorare. È andata bene, Marco mi ha richiamato per il lavoro successivo, e il resto è storia” ha raccontato proprio Francesca ad “Amica”. I due stanno insieme da tantissimi anni e hanno messo al mondo una figlia, Elena, che è laureata in architettura ma non disdegna neppure il mondo del cinema, come i suoi genitori.