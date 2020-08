Marco Bianchi nudo sul water/ “Non abbiate paura e vergogna a parlare di cacca!”

Il conduttore e divulgatore scientifico Marco Bianchi, nelle ultime ore è stato al centro dell’attenzione per una sua Instagram Story alquanto “particolare”. Il volto di Linea Verde Estate insieme ad Angela Rafanelli, infatti, attraverso i suoi social lancia ogni giorno messaggi molto importanti legati alla salute ed all’alimentazione. Non solo ricette, dunque, ma anche consigli su come tenersi in forma ma anche vere e proprie lezioni legate al corpo umano ed al suo funzionamento, tra cui il microbiota intestinale, considerato uno degli elementi fondamentali dell’ecosistema intestinale. Ad esso Bianchi ha dedicato diverse Instagram Stories che ha deciso di fissare in primo piano nella sua home di Instagram e tra quelle più recente ve ne è una in cui invita a non avere paura né vergogna a parlare di un argomento spesso tabù, la cacca. “Non abbiate paura, non abbiate vergogna a parlare di cacca”, scrive, con quest’ultima parola a caratteri cubitali. Sullo sfondo una sua foto, completamente nudo e seduto sul water, attraverso la quale l’intento, ha spiegato, è stato quello di lanciare un messaggio sociale ai suoi numerosissimi follower.

MARCO BIANCHI NUDO SUL WATER INVITA A PARLARE DI CACCA

Marco Bianchi attraverso le sue Instagram Stories ha voluto lanciare un messaggio social di grande importanza, ovvero quello secondo cui non bisogna avere timore a parlare di qualcosa di estremamente fisiologico e naturale ma spesso oggetto di tabù. “Ogni settimana dobbiamo parlare di microbiota, panchetta, cacca e dieta mediterranea… fibre e loro effetto protettivo”, spiega Bianchi nella sua Story in cui appare nudo sul wc. Quindi invita tutti i follower ad approfondire l’argomento sfogliando le sue Stories fissate sulla sua home di Instagram proprio sotto la voce “Microbiota”. “Sembra un insulto ma è solo benessere!”, commenta ironico. In realtà, sfogliando le sue Stories, già in passato Bianchi aveva lanciato l’appello a non avere vergogna a parlare di cacca, spiegando: “Non è un tabù!”, consigliando anche alcuni libri sull’argomento molto interessanti. Ed ancora, pubblicando sempre una foto nudo seduto sul wc aveva scritto: “Vi prego, non lasciate sia un tabù!”, chiedendo ai propri follower con che regolarità riescono a fare i propri bisogni.



