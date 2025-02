Tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo c’è senza dubbio quella riservata e composta da Marco Bocci e Laura Chiatti. Stanno insieme da undici anni e nonostante le crisi che possono esserci state, perché tutte le coppie le devono superare prima o poi sono senza dubbio più innamorati di prima, sereni e felici della scelta che hanno compiuto con il cuore. Ospite di Gazzology l’attore romano ha fatto una confessione choc che avrà senza dubbio spiazzati tutti i suoi numerosi fa: “Il giorno dopo il matrimonio Laura mi ha chiesto il divorzio”.

Addio al nubilato, Rai 2/ Trama e cast della commedia agrodolce di Apolloni, oggi 15 agosto 2024

Ebbene sì, sembra incredibile ma Marco Bocci e Laura Chiatti hanno dovuto passare un attimo di crisi subito dopo le nozze. L’attrice voleva separarsi da lui perché si conoscevano da appena due settimane e non era più così sicura della scelta. Ora possono raccontarlo con il sorriso sulle labbra, con fare disteso, ma senza dubbio viverlo non deve essere stato facile.

Marco Bocci e Laura Chiatti in vacanza con i figli in Sardegna/ “Noi innamorati come dieci anni fa”

Marco Bocci e la moglie hanno superato delle crisi durante il loro matrimonio

È normale che durante un matrimonio ci possano essere delle crisi che bisogna superare per poter sopravvivere. Ci sono coppie che non riescono a superare il settimo anno tanto avverso e chi invece riesce a superare tutto quando con la forza dell’amore. Tra queste c’è senza dubbio la coppia composta da Marco Bocci e Laura Chiatti. Due attori di successo, lui anche scrittore, che sono invitati per la loro bellezza e la loro bravura. Anche loro, però, hanno dovuto superare delle crisi.

“Paura, ansia e stress”: queste le parole usate dal noto attore parlando di quello che può cadere tra capo e collo di una coppia che sta insieme. L’importante però è che il dialogo non muoia mai, come la voglia di mettersi sempre in discussione, perché amare va a pari passo con la parola compromesso. E proprio grazie a tutto questo lui e sua moglie stanno ancora insieme per la felicità dei loro numerosi fan.

Marco Bocci, marito Laura Chiatti/ "Il matrimonio non mi interessava, lei mi ha fatto ricredere"