Marco Bocci/ Crisi con Laura Chiatti? L’annuncio che piace ai fan: “Presto…”

Marco Bocci torna questa sera in scena su Rai 1 nella nuova fiction “Fino all’ultimo battito”. Prima, però, si mette in gioco al fianco di Amadeus nella nuova puntata dei Soliti Ignoti, su Rai 1. Tante novità, dunque, per l’attore, spesso sotto i riflettori anche per la sua vita privata. Di recente si è infatti parlato del suo rapporto con la moglie, la bellissima Laura Chiatti. Si è infatti ipotizzata una crisi per la coppia, apparsa piuttosto distante per un certo periodo.

In realtà non c’è stata alcuna crisi per la coppia, semplicemente molto impegnata dal punto di vista lavorativo. Entrambi hanno infatti vissuto periodi molto pieni e per Laura c’è stato qualche intoppo da risolvere, oggi comunque passato. La coppia ha anzi ritrovato la sua serenità, trascorrendo anche qualche giorno di vacanza insieme ai figli Enea e Pablo.

Marco Bocci e Laura Chiatti, crisi smentita e grande annuncio

Marco Bocci e Laura Chiatti sono più uniti che mai. A confermarlo anche un indizio recentemente lanciato dall’attrice su Instagram, un messaggio a suo marito che annuncia una grande novità in arrivo: “Pronto a dirigermi Marco Bocci?”, ha scritto la Chiatti su Instagram. Un messaggio che ci anticipa che presto potremmo rivederli fianco a fianco sul set. Non è chiaro quale sia il progetto in questione, né se Bocci dirigerà soltanto o reciterà anche al fianco di sua moglie. Di certo questo annuncio fa molto piacere ai fan della coppia che da anni seguono il loro lavoro e la loro vicenda personale.

